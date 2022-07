GameStop licenzia CFO, sono previsti licenziamenti per i negozi GameStop e Game Informer

Axios ha dato la sconfortante notizia che GameStop ha rivelato il suo Chief Financial Officer Mike Recupero. Il licenziamento di Recupero sarà seguito da una serie di licenziamenti all’interno dell’azienda, che si estenderanno ai negozi GameStop e Game Informer. Axios ha ricevuto questa notizia da un promemoria inviato dal CEO di GameStop Matt Furlong per i dipendenti. L’obiettivo dei licenziamenti è che l’azienda possa “sostenere la redditività”, secondo Furlong.

La contabile Diana Jajeh sostituirà Recupero come CFO di GameStop. Il prossimo obiettivo dell’azienda è “perseguire la crescita delle vendite” e lanciare nuovi prodotti da vendere. Furlong menziona nella nota che i licenziamenti arrivano non molto tempo dopo che l’azienda ha assunto più di 600 dipendenti nel 2021 e nel 2022. Furlong afferma anche che l’azienda farà un “investimento significativo” nei leader e nei dipendenti dei negozi, definendoli “il cuore di GameStop .” Furlong scrive di essere fiducioso che l’azienda possa andare “avanti” con la squadra.

GameStop possiede e aiuta a gestire Game Informer dal 2000. Game Informer era una volta un’attività focalizzata su una rivista, che pubblicava numeri sulle ultime notizie e curiosità sui giochi. Il marchio è passato a pubblicare le sue caratteristiche online, ma la rivista continua ad esistere. Axios ha specificamente nominato Game Informer come interessato dai licenziamenti, anche se non si sa chi rimarrà con la pubblicazione e chi andrà. Secondo Furlong, i dipendenti dovrebbero aspettarsi un “numero di” licenziamenti.

Non è un segreto che GameStop sia in difficoltà finanziarie da anni. Diversi negozi GameStop hanno chiuso negli Stati Uniti, con centinaia di dipendenti che hanno perso il lavoro. La società è stata in grado di ottenere una tregua nel 2020 quando le azioni di GameStop sono improvvisamente aumentate alle stelle a causa dell’influenza dei fan esperti di azioni. Ma non sembra che ciò sia sufficiente per salvare il marchio poiché GameStop continua a lottare per rimanere redditizio.