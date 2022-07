GameStop lancia il mercato NFT pochi giorni dopo il licenziamento dei lavoratori

All’inizio di quest’anno, GameStop ha dichiarato che avrebbe abbracciato la criptovaluta e gli NFT, che hanno entrambi dimostrato di essere piuttosto popolari tra i dirigenti delle società di giochi, ma non tanto tra gli altri dipendenti dell’industria dei giochi. Oggi, GameStop ha rivelato che il suo mercato NFT è ora aperto al mercato in versione beta, meno di una settimana dopo l’annuncio di una serie di licenziamenti.

Secondo GameStop, il mercato consentirà alle persone di acquistare, vendere e scambiare NFT, con più funzionalità che arriveranno in futuro. “Nel tempo, il mercato amplierà le funzionalità per comprendere categorie aggiuntive come i giochi Web3, più creatori e altri ambienti Ethereum”, ha affermato la società.

Sulla base di una breve occhiata al mercato NFT appena aperto, sembra che gli NFT disponibili possano variare da un paio di dollari a diverse migliaia. Uno degli NFT elencati, “Tripset #8”, costa quasi $ 2.000 al momento della scrittura. Ci sono state anche segnalazioni di frequenti messaggi di errore durante il lancio del mercato.