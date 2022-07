Games with Gold di agosto 2022 svela il programma e la data di rilascio di Xbox

Microsoft annuncerà presto la formazione Games With Gold di agosto 2022, a seguito dell’aggiornamento a sorpresa che i titoli Xbox 360 saranno presto rimossi dall’offerta mensile di giochi gratuiti.

Ciò significa che agosto e settembre saranno gli ultimi mesi che presenteranno i vecchi titoli Xbox che utilizzano la compatibilità con le versioni precedenti.

Microsoft ha rivelato che questo grande cambiamento non era governato dalla società che voleva cambiare il servizio in abbonamento, ma perché ha raggiunto il limite della sua capacità di portare i giochi Xbox 360 al servizio ogni mese.

La buona notizia è che agosto includerà ancora quattro giochi in totale, ed ecco cosa possono aspettarsi i fan entro la fine dell’anno.

Lega missilistica | Rimorchio delle prestazioni di Nissan Z BridTV 10132 Lega missilistica | Rimorchio delle prestazioni di Nissan Z https://i.ytimg.com/vi/gh6eGCsEneI/hqdefault.jpg 1016350 1016350 centro 13872

Games with Gold di agosto 2022 Rivela il programma

Microsoft non ha una data fissa per quando annuncerà i Games with Gold di agosto 2022; tuttavia, questa notizia sarà condivisa prima del 1° agosto. Ciò rende molto probabile che l’annuncio venga condiviso la prossima settimana e più vicino alla fine di luglio 2022. Ciò si basa sulla recente formula del gigante tecnologico di pubblicare le notizie dopo il 27 di ogni mese, cosa che fa da marzo.

I primi due giochi Games with Gold della scaletta verranno lanciati il ​​1 agosto, con un totale di quattro in uscita nelle prossime settimane, due da Xbox One e gli altri provenienti da Xbox 360.

La situazione cambierà a ottobre, con Microsoft che confermerà agli abbonati all’inizio di quest’anno: “Ciò non influirà sui giochi Xbox 360 che hai scaricato prima di ottobre 2022. Tutti i titoli Xbox 360 che riscatti tramite Games with Gold prima di quel momento sono tuoi per continuare il tuo account Xbox, indipendentemente dal fatto che tu continui o meno l’abbonamento”.

Non ci sono state fughe di notizie su cosa potrebbe essere incluso e non c’è motivo di credere che eventuali titoli Xbox Series X a sorpresa verranno inseriti nel mix. La maggior parte dei giochi più grandi vengono salvati per Xbox Game Pass e, senza sostanziali perdite di informazioni privilegiate, non sappiamo cosa accadrà dopo. Il solito formato sarà seguito ad agosto, il che significa che i primi due giochi gratuiti saranno acquistati da Xbox One e Xbox 360, seguiti da un secondo batch che sarà pubblicato il 16 giugno.

In altre notizie, Games with Gold di agosto 2022 rivela il programma e la data di rilascio di Xbox