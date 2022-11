Frozen Cast – Personaggi principali e altro su di loro

In questo articolo parleremo dei personaggi accattivanti del film più amato dai bambini: Frozen, che è diventato rapidamente un classico Disney.

Frozen è il tipo di film che è entrato direttamente nel caveau Disney come uno dei loro capolavori di animazione. Con grande stupore di molte persone, il film ha infranto i record e ha preso d’assalto il mondo. Rappresenta il grande Rinascimento Disney.

HANS

Hans è, ovviamente, l’antagonista del film, spoiler per coloro che non l’hanno ancora visto! Per la maggior parte della prima metà del film, interpreta il principe azzurro che ci aspettiamo. Gli scrittori sono stati in grado di capovolgere completamente il genere utilizzando questa figura.

Il personaggio, invece, è atroce. Inganna, guida Anna e infine dimostra perché non ci si dovrebbe fidare di lui o in una posizione di enorme influenza. Ma, nonostante le sue tecniche uniche, si è affermato come uno dei più grandi cattivi dei film Disney.

QUERCIA

Anche se incontriamo Oaken solo brevemente, il proprietario della spa e dell’azienda è uno dei preferiti dai fan. Quando è in TV, il suo grande accento e la sua personalità ottimista di solito fanno sorridere gli spettatori. È stato richiamato per il mini-spin-off poiché è così popolare.

Anche se non sappiamo se avrà un ruolo importante nel sequel, speriamo che abbia una notevole quantità di tempo sullo schermo. Ci rendiamo conto che non è un personaggio molto affermato, ma forse c’è una piccola sottotrama sull’amorevole gigante e la sua famiglia.

PABBI

Pabbie è una creatura saggia e mistica che ha offerto qualche consiglio ai nostri giovani eroi. È una figura intrigante ed enigmatica che contribuisce ai temi fantastici del film. Sappiamo che torneranno per il sequel.

Di nuovo, non sappiamo molto di lui, ma si è sempre preso cura di queste due sorelle. È davvero generoso e compassionevole, e vorremmo vederlo molto di più. È il personaggio più sottovalutato del film e un grande mentore. Vorremmo anche saperne di più sulla specie di cui fa parte.

SVEN

Sven è il braccio destro di Kristoff. È davvero gentile e disponibile, oltre che incredibilmente solidale con il suo amico. Ogni film Disney ha bisogno di un animale che si comporti più come un cane che altro. Sven la renna non fa eccezione e ha un fantastico design del personaggio da abbinare.

È, ovviamente, goffo, ma i suoi atti sono completamente sinceri. Sven potrebbe essere superato da un nuovo mostro blu che invade questo universo, ma speriamo che abbia abbastanza tempo sullo schermo per continuare ad essere accattivante!

KRISTOF

Kristoff è senza dubbio uno dei più grandi personaggi maschili della serie Frozen, ma quando si trova contro Hans, è impossibile scegliere tra i due. È un po’ ruvido, ma sotto tutti quei cappotti e quel comportamento accattivante c’è molto cuore. È, ovviamente, eroico ed estremamente utile.

Kristoff è stato sia salvato che salvato diverse volte. È premuroso e amorevole e si prende cura dei suoi amici. Era pronto ad aiutare Anna e sua sorella ad affrontare il male dentro di lei, e il suo legame con Sven dimostra la sua dedizione alle persone a cui tiene. È anche piuttosto divertente!

ELSA

Nel primo film, Elsa è praticamente al centro dell’attenzione. È uno dei personaggi più sofisticati mai sviluppati dalla Disney. Raramente abbiamo visto una regina come soggetto di un racconto e non abbiamo mai visto una storia di redenzione come questa.

I suoi talenti non sono l’unica cosa che la identifica, ma sono molto sorprendenti e aiutano a distinguere il film dagli altri classici Disney. È diventata una leader forte e ha dovuto affrontare l’isolamento per così tanto tempo che è davvero sorprendente come abbia gestito le responsabilità della sua posizione nonostante un inizio difficile.

ANNA

Anna è leggermente più sorprendente di sua sorella poiché è stata in grado di salvare Elsa dall’autodistruzione. Per tutti gli anni in cui Elsa è stata tenuta nella sua camera, Anna è andata avanti ed è stata una buona principessa.

Il suo sforzo per salvare Elsa ha dimostrato il suo coraggio, ed è anche un personaggio molto riconoscibile. Il film originale posizionava Anna come l’eroe, e crediamo che il sequel farà lo stesso, si spera non a scapito di questi altri fantastici personaggi. Sta a te decidere se è la principessa più bella!

OLAF

Era evidente chi sarebbe stato in cima a questa lista. Il pupazzo di neve portato in vita da un po’ di magia e splendidamente doppiato da Josh Gad. Olaf è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan e, ad essere onesti, il mondo non ha smesso di parlare di lui da allora.

Possiede tutte le caratteristiche positive che possiedono gli altri personaggi, così come molte delle caratteristiche più compassionevoli e amorevoli di Elsa. È goffo, inaffidabile e del tutto ignorante, ma non è in giro da molto. È anche uno dei pochi personaggi amati da bambini e adulti.

Questo è tutto sul film più affettuoso di bambini e adulti.

