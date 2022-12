FromSoftware ha annunciato il nuovo gioco Armored Core ai The Game Awards 2022

Anello Elden e lo sviluppatore di Dark Souls FromSoftware ha annunciato il revival della sua serie di mech Armored Core ai The Game Awards 2022 giovedì. Il trailer di debutto ha rivelato che si chiamerà Nucleo corazzato 6: Fuochi del Rubicone, e arriverà nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e PC Windows tramite Steam.

Nucleo corazzato 6: Fuochi del Rubicone è stato sviluppato congiuntamente da FromSoftware e Bandai Namco, secondo un comunicato stampa dell’editore del gioco. Bandai Namco ha chiarito che il nuovo Armored Core è incentrato sull’azione, con “un gameplay rivoluzionario trovato nei recenti giochi d’azione dello sviluppatore”.

Secondo una descrizione ufficiale di Nucleo corazzato 6, “i giocatori potranno muoversi liberamente attraverso enormi ambienti tridimensionali con una rapida manovrabilità mentre sperimentano viscerali combattimenti tra veicoli”. Come i giochi Dark Souls e Anello Elden, FromSoftware afferma che offrirà “battaglie impegnative e memorabili insieme a un sistema di progressione appagante e un gameplay profondo, il tutto ora alimentato dall’assemblaggio di mech e dal combattimento con boss enormi. I giocatori riconosceranno il senso di soddisfazione e realizzazione quando superano una situazione difficile e apprezzeranno la vittoria momentanea, e forse una spinta alla loro posizione, prima di affrontare la prossima sfida.

Prima che FromSoftware si facesse un nome con Dark Souls, che ha generato un genere e ha avuto un enorme successo Anello Elden che seguì, era noto per aver realizzato la serie di mech / sparatutto in terza persona Armored Core. La serie una volta ha visto più uscite in un anno; FromSoftware non ha lanciato un gioco Armored Core dal 2013, quando Nucleo corazzato: Giorno del verdetto ha colpito PlayStation 3 e Xbox 360.

La notizia di un possibile sequel di Armored Core è trapelata prima dell’annuncio di oggi, a gennaio, da un membro del forum di ResetEra. L’utente ha affermato di aver visto le immagini e il primo video di gioco di un sequel non annunciato come parte di un sondaggio tra i consumatori. La fuga di notizie è entrata in dettagli significativi e ha rivelato dettagli sulla storia e le ambientazioni di Armored Core.

Il presidente di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha confermato in un’intervista del 2017 con IGN che lo sviluppatore stava lavorando a un nuovo gioco Armored Core insieme ad altri due titoli, ma da allora non abbiamo sentito molto parlare del progetto.