Fortnitemares ritorna il 18 ottobre per celebrare la stagione spettrale

La stagione spettrale è alle porte e, in tipico stile Fortnite, è stata annunciata una nuova edizione dell’evento annuale Halloween Fortnitemares. Secondo un recente post dell’account Twitter ufficiale di Fortnite, l’uscita dell’evento è prevista per il 18 ottobre e probabilmente continuerà alcune settimane dopo il suo apice il 31 ottobre. Il breve video che accompagna l’annuncio presenta anche una creatura prismatica simile a un lupo, che potrebbe essere un accenno a una delle possibili skin da rilasciare durante la durata dell’evento. Inoltre, ci è già stata data un’anteprima dell’aspetto di un paio di skin per questo evento grazie a una competizione di fan concept all’inizio dell’anno.

L’evento Fortnitemares dell’anno scorso era intitolato Wrath of the Cube Queen, che presentava la già citata Queen of the Cubes che inaugurava drastici cambiamenti nell’isola. I giocatori dovrebbero aspettarsi molti cambiamenti importanti che si verificheranno nella mappa man mano che l’evento si avvicina. La sua apparizione portò con sé anche una classe più forte di Cube Monsters chiamata Custodi, e una nuova arma da mischia Sideways chiamata anche Sideways Scythe. Sebbene non siano state ancora rilasciate dichiarazioni in merito al contenuto dell’evento di quest’anno, possiamo aspettarci che altre armi e mostri a tema si facciano strada nella spaventosa vicenda di quest’anno. Imparentato: Un boss a tema Halloween potrebbe apparire in Fortnite PROSSIMO HALLOWEEN BOSS (nome in codice “Freaky”) 🔥 – Può “Evocare creature” – Rilascia un’arma mitica inedita/sconosciuta e un lanciatore di zucche (+ 2 munizioni per razzi)– Rilascia anche: 2 pile di munizioni, 2 pile di consumabili, 6 lucciole pic.twitter.com/6fl3DNtP8x — HYPEX (@HYPEX) 23 settembre 2022 Sono inoltre in corso speculazioni sul fatto che la prossima edizione di Fortnitemares introdurrà un nuovo boss di Halloween con il nome in codice “Freaky”. Secondo un tweet dell’insider di Fortnite HYPEX, “Freaky” è un’entità che avrà la capacità di evocare creature. Rilascerà anche un’arma mitica ancora sconosciuta e munizioni, consumabili e oggetti di utilità aggiuntivi una volta sconfitti. Lo stesso insider ha anche rivelato che un nuovo tipo di munizioni chiamato “Phantom Ammo” potrebbe essere potenzialmente introdotto durante l’evento di Halloween. Leggi anche | Il giocatore di Destiny 2 crea Captain Falcon di F-Zero con Arc 3.0