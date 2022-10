Fortnite vuole le tue idee sull’isola innevata nel Callout Winterfest 2022

Fortnite ha già un sacco di contenuti personalizzati e crossover, ma Epic Games è sempre felice di vedere di più dai suoi fan. Se sei pronto per la neve nella tua parte del mondo, allora è il momento di trasformare quel tempo in ispirazione per una nuova isola creativa.

Epic Games ha pubblicato il Callout Winterfest 2022 di Fortnite, spingendo i giocatori a costruire nuove isole per la celebrazione di quest’anno. Come sempre, le isole che piacciono di più a Epic saranno presenti nella riga Scopri quando sarà il momento. Gli invii vanno dal 7 novembre al 6 dicembre, dandoti un mese intero per perfezionare la tua idea e inviarla tramite il modulo di invio.

Allora, che tipo di paese delle meraviglie invernale sta cercando Epic? Come dice il post sul blog, il team vuole vedere nuovi oggetti come Chiller Grenade e Sneaky Snowman messi a frutto. Anche i nuovi oggetti non invernali come Holo-Cast e Cobra DMR dall’aggiornamento v22.10 sono buone opzioni. Alla fine del processo saranno presentate “isole rivoluzionarie” con “design innovativi e all’avanguardia”. La creatività è fondamentale qui, quindi Epic è alla ricerca di qualcosa di più dei semplici giochi basati sull’eliminazione.

Le tue marce potrebbero già cambiare rispetto all’altro recente Callout, incentrato sull’ottano della Rocket League. L’auto per eccellenza della Rocket League è stata aggiunta alla modalità Creativa di Fortnite e guida proprio come la cosa reale, con turbo boost, wall-riding e planata. Epic è alla ricerca di invii creativi che comportino sfide di guida rilevanti e puoi iniziare a inviarli dal 18 ottobre al 1 novembre.

Il 18 ottobre inizierà anche l’evento annuale Fortnitemares Halloween di Fortnite. I nuovi costumi di quest’anno includono un angelo alato scuro e una creatura con una mano per faccia. Il video teaser mostra una sorta di prisma luminoso a forma di testa di lupo, quindi anche questo in qualche modo influenzerà la stagione spettrale. Inoltre, puoi aspettarti di vedere alcune isole da brivido personalizzate presenti nella modalità Creativa, proprio come i vincitori di Rocket League e Winterfest 2022 saranno evidenziati nel prossimo futuro.