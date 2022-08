Fortnite trasmette il torneo Rocket League nel gioco, con ricompense cosmetiche per gli spettatori

Rocket League, uno dei migliori giochi multiplayer multipiattaforma in circolazione, sta attualmente tenendo il suo campionato mondiale. Durante il torneo si incrocia anche con Fortnite, offrendo ai fan del gioco battle royale la possibilità di sintonizzarsi e portare a casa alcuni premi.

Tutto va giù su Rocket League Island, che puoi raggiungere con il codice 8205-6994-2065. Mentre sei lì, puoi guardare le partite del campionato mondiale di Rocket League. Da martedì 9 agosto a giovedì 11 agosto, la messa in onda inizia alle 11:30 ET / 8:30 PT. Da venerdì 12 agosto a domenica 14 agosto andranno in onda un po’ prima, a partire dalle 11:00 ET / 8:00 PT. In entrambi i casi, gli spettatori potranno guardare e votare quale squadra della Rocket League vincerà la partita del torneo. Ogni volta che segnano, otterrai un potenziamento. Quando la partita di Rocket League finisce, inizia la partita di Fortnite e chiunque abbia scelto la squadra vincitrice inizierà con armi potenziate.

Immagine tramite Epic Games

È così che funziona l’isola creativa, ma puoi anche guadagnare cosmetici che verranno trasferiti nel resto di Fortnite. Come dettagliato sul blog di Fortnite, puoi ottenere l’aliante Regal Rocket, l’emoticon Nice Shot, il retro del trofeo Rocket League e lo spray Golden Goal (in senso orario da in alto a sinistra, sopra) completando le sfide sull’isola di Rocket League.

Oltre ai premi di Fortnite, puoi anche ottenere alcuni cosmetici in Rocket League. Inserisci il codice “RocketLeagueLive” in quel gioco per ottenere le ruote Aero Mage, il topper Hustle Brows, lo stendardo Neon Runner e l’inno a tema RLCS. Ci sono anche altri codici Rocket League da usare.

Nel frattempo, Fortnite sta già guardando avanti alla stagione di Halloween. Il bando per le invii di Fortnitemares 2022 è stato inviato, quindi puoi iniziare subito con le tue inquietanti isole creative.