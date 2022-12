Fortnite, Fall Guys e Rocket League ottengono account in cabina adatti ai bambini

Cosa hanno in comune Fortnite, Fall Guys: Ultimate Knockout e Rocket League? Sono tutti alcuni dei titoli più giocati sotto lo stendardo di Epic Games, ma sono anche particolarmente popolari tra i bambini. Epic Games lo sa, quindi sta lanciando un nuovo tipo di account per mantenerli più al sicuro online.

Gli account in cabina, come li chiama Epic Games, hanno lo scopo di fornire “un’esperienza su misura che sia sicura e inclusiva per i giocatori più giovani pur mantenendo l’accesso al gameplay che ami”. Gli account in cabina sono stati annunciati sul blog di Fortnite, ma poiché sono una derivazione degli account Epic, si applicano a tutti i giochi all’interno della rete dell’azienda.

Ai giocatori che accedono a Fortnite (o a un altro gioco associato a Epic) verrà chiesto di fornire la loro età. I minori di 18 anni verranno automaticamente inseriti in un Conto Cabinato. Una volta completata la procedura di consenso dei genitori, il minore sarà in grado di giocare con le impostazioni dei genitori attivate. Per chiunque abbia una presenza precedentemente stabilita in Fortnite, i loro acquisti e cosmetici esistenti continueranno a essere disponibili all’interno dell’account cabinato. I genitori possono anche prendere la decisione di consentire ai propri figli di tenere un conto standard senza alcun riparo o restrizione.

Questo è uno dei tanti cambiamenti apportati a Fortnite ultimamente, sebbene gli altri fossero aggiunte di contenuti più evidenti. La stagione 1 del capitolo 4 è iniziata, riscrivendo completamente l’isola per la terza volta. Ci sono molti personaggi e NPC sparsi in tutte le nuove località, e anche i punti caldi con bottino di alto livello sono cambiati.

Come ti aspetteresti, questa non è la fine dei cambiamenti di Fortnite. Ci sono molti bonus del Battle Pass da guadagnare in questo momento e altri cosmetici come una pelle di Hulk sono all’orizzonte. Secondo una recente fuga di notizie, nuove mosse come i doppi salti e la corsa sui muri si faranno strada anche nel battle royale.