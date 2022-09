Fortnite fa riferimento al meme del “gioco morto” in una nuova skin

Dì quello che vuoi del mostro multi-franchise che Fortnite è diventato, ma almeno i suoi sviluppatori sanno come fare una bella battuta.

La nuova skin di Fortnite fa riferimento alla frase “gioco morto”, che è una barzelletta di lunga data nelle comunità di videogiochi online. La skin fa parte di un nuovo pacchetto di oggetti estetici chiamato “Checkered Past Pack”. Il pacchetto contiene più oggetti, uno che è la pelle che indossa smalto nero, un cappello a scacchi e un dolcevita nero senza maniche con la frase “Dead game”, stampata in lettere bianche sulla parte superiore.

La frase fa riferimento a un meme di lunga data utilizzato dalle persone per ignorare un gioco o affermare che non è più rilevante. Fondamentalmente la frase è usata per implicare che un gioco è caduto e non è più giocato e apprezzato dalle persone. (Una frase che ha per molti una luna, è stata usata per descrivere Fortnite nonostante non ci siano prove concrete a supporto.) Poiché è così comunemente applicato erroneamente ai giochi che mantengono basi di giocatori attive, è spesso usato come risposta sarcastica ai giocatori che potrebbero pensare che l’interesse per un gioco specifico stia svanendo.

È un modo giocoso per gli sviluppatori di strizzare l’occhio ai potenziali nemici. Se pensi che la pelle sia carina, sei fortunato. Al momento della pubblicazione, il pacchetto completo è disponibile per l’acquisto di Fortnite negozio di articoli ed è disponibile per l’acquisto per $ 3,99 o 600 V-Bucks.