Fortnite Chapter 4 aggiunge una nuova mappa dell’isola e un nuovo passaggio di battaglia

Fortnite ha appena ricevuto una mappa completamente nuova come parte del lancio del suo ultimo capitolo. Insieme alla fresca isola di Battle Royale, Fortnite La stagione 1 del capitolo 4 aggiunge anche nuove armi, nuovi poteri e un nuovo passaggio di battaglia che include Doom Slayer e Geralt di Rivia. La stagione è iniziata circa un giorno dopo l’evento finale del capitolo 3 e durerà fino al 10 marzo.

Per quanto riguarda le modifiche al gameplay, Epic ha aggiunto un intero arsenale di nuove armi che i giocatori possono usare, insieme a un nuovo veicolo per moto da cross. Forse il più grande cambiamento nella nuova stagione sono i Reality Augments che danno a ogni giocatore nella partita un aggiornamento casuale come ricariche più veloci per alcuni tipi di pistole, armi speciali o la possibilità di ridistribuire il tuo aliante. Questi aggiornamenti avvengono casualmente durante ogni partita e i giocatori raccoglieranno più potenziamenti casuali più a lungo dura una partita.

Il pass battaglia include numerose skin originali e alcune icone di videogiochi questa volta. I giocatori che acquisteranno il pass avranno accesso al Doom Slayer, il protagonista di Destino (2017), così come Geralt di Rivia della serie The Witcher più avanti nel passo.

Come al solito, il pass battaglia costerà 950 V-Bucks (circa $ 9,50) e includerà la possibilità di sbloccare tutte le ricompense premium del pass. Ci sarà anche una versione gratuita del pass con un set di ricompense limitato, che può essere aggiornato in qualsiasi momento per sbloccare tutto ciò che hai guadagnato finora.

Non si sa quanto tempo FortniteIl nuovo capitolo di potrebbe funzionare, ma ultimamente Epic ha reso i capitoli sempre più brevi. Mentre i primi due capitoli sono durati quasi due anni ciascuno, il capitolo 3 si chiuderà quasi esattamente un anno dopo la sua uscita, ma è ancora troppo presto per dire se questo è il piano di Epic per i capitoli futuri.