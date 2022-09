Fortnite Chapter 3 Stagione 4 intitolata Paradise, presumibilmente presenta una sostanza appiccicosa cromata che “consuma tutto”

Ci sono state molte speculazioni all’interno della comunità di Fortnite su una strana sostanza appiccicosa che i giocatori hanno recentemente individuato sull’isola. Bene, dopo uno stuolo di rivelazioni di fughe di notizie, sembra che questo goo giocherà un ruolo fondamentale – e forse malvagio – nella prossima stagione 4 del capitolo 3. Sebbene lo sviluppatore del gioco non abbia ancora menzionato questa sostanza, ora ha confermato il nome della stagione e data di rilascio.

Venerdì pomeriggio, l’utente di Telegram FortniteNews ha pubblicato quelli che afferma essere tre video teaser del Capitolo 3 Stagione 4 che si dice siano all’interno dei tweet attualmente programmati dall’account ufficiale di Fortnite. Ogni video mostra persone reali che pubblicizzano prodotti fino a quando un liquido li trasforma improvvisamente in cromo. L’utente ha quindi condiviso altri tre tweet presumibilmente inediti: uno con il logo “Fortnite Paradise”, un altro con la scritta “Chrome consumerà tutto, Chrome sarà tutto #FortniteParadise” e l’ultimo semplicemente affermando “Consuma tutto”.

tramite l’account Twitter di iFireMonkey

In risposta, lo sviluppatore Epic Games ha pubblicato rapidamente una pagina Web sul suo sito che mostra il logo trapelato e una data di lancio del 18 settembre sotto. Nonostante il nome confortante, Paradise non si preannuncia esattamente stravagante come Vibin’ dell’attuale stagione. Per uno, coloro che visitano la nuova pagina saranno accolti da nient’altro che una musica a tema spettrale. E, poiché la stagione durerà probabilmente per tutto ottobre, questo orribile goo di Chrome potrebbe essere solo il catalizzatore di cui ha bisogno per dare il via all’evento confermato di Fortnitemares Halloween.

I giocatori potrebbero essere a pochi giorni dall’esperienza di una nuova stagione, ma questo non impedisce al battle royale di organizzare alcuni eventi dell’ultimo secondo. Coloro che scendono sull’isola ora scopriranno che l’Arco della Fiamma Primordiale e il Fucile Soffio del Drago sono stati smontati per la Settimana Fuoco con Fuoco Selvaggio in corso. La settimana include anche una serie di sfide piene di XP che ruotano attorno agli oggetti di ritorno.