Fortnite aggiunge Spider-Gwen con il nuovo Battle Pass della Stagione 4

FortniteLa nuova stagione è iniziata e questo significa un nuovo Battle Pass pieno di skin e cosmetici da sbloccare per i giocatori. Mentre l’ultimo passaggio ha principalmente personaggi unici per il Fortnite universo, il suo sblocco caratteristico è Spider-Gwen, alias Gwen Stacy, nel suo iconico costume da Spider-Man: Nel versetto del ragno.

Proprio come le stagioni precedenti, il Battle Pass della Stagione 4 del Capitolo 3 includerà 100 livelli di cosmetici regolari, quindi molti livelli bonus con aggiunte di cosmetici per i giocatori davvero impegnati nel grind. La versione premium del pass costa 950 V-Bucks, ma la versione gratuita includerà anche alcuni sbloccabili. E puoi sempre acquistare il pass in un secondo momento e mantenere il tuo credito se decidi di voler effettuare l’upgrade.

Questo passaggio, come altri Fortnite Battle Pass, includerà anche una skin speciale che non può essere sbloccata fino a fine stagione e richiede diverse sfide specifiche per essere sbloccata. Questa volta sappiamo che la skin si chiama The Herald, ma Epic non ha ancora rivelato esattamente come apparirà.