Fortnite aggiunge due potenti skin Thor: Love e Thunder

Nel regno dei videogiochi, God of War Ragnarok non è l’unico posto in cui puoi vedere Thor in azione. Fortnite sta battendo quel gioco sul tempo con un paio di skin di Thor. Il duo si unisce al gioco per celebrare i Marvel Studios Thor: Amore e tuono film, che ora è nelle sale.

Le skin potrebbero non sembrare le loro controparti del Marvel Cinematic Universe, ma sono dotate di equipaggiamento aggiuntivo, come dettagliato sul blog di Fortnite. Invece di essere sbloccabili tramite sfide (come Major Mancake e altre skin selezionate), tutti questi cosmetici sono ora disponibili nel negozio di Fortnite. Il pacchetto Gods of Thunder ti costerà 2.500 V-buck.

Incluso nel pacchetto c’è il dio originale del tuono, Thor Odinson. Oltre al suo costume generale, otterrai anche il suo mantello come ornamento sulla schiena, la sua ascia Stormbreaker fulminante come piccone e aliante e l’emote Abbassare il martello. Solo alcuni personaggi di Fortnite possono usare quell’emote: Thor Odinson, Mighty Thor e Captain America si qualificano tutti. Per quanto riguarda il Mighty Thor, alias Jane Foster, avrai il suo costume, il suo mantello come ornamento sulla schiena e la sua versione riformata di Mjolnir come piccone e aliante. I costumi e i picconi sono reattivi, quindi ogni eliminazione che otterrai darà loro una bella scossa visiva di elettricità. Infine, il pacchetto include una schermata di caricamento con i doppi eroi in posa di battaglia.

Questi due sono tutt’altro che i primi personaggi Marvel ad attraversare Fortnite. L’elenco delle skin di Marvel Fortnite va in profondità, dal già citato Capitan America alla più recente iterazione di Spider-Man. A questo punto è possibile ricrearne diversi Vendicatori scene all’interno del gioco.

Ovviamente, Fortnite è anche pieno di skin crossover di altre proprietà come Guerre stellari e anche Street Fighter. C’è anche una serie di skin per meme divertenti per coloro che prendono il gioco battle royale un po’ meno sul serio.