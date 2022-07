For Honor è un gioco incrociato? Spiegazione del multiplayer multipiattaforma di fase 2

Per onore è crossplay ma la data di uscita per le funzionalità multiplayer multipiattaforma della fase 2 non è stata ancora annunciata.

C’è molto da aspettarsi per i fan della storica esperienza multiplayer di Ubisoft. Il nuovo eroe, Medjay, sta per arrivare e il suo debutto arriva insieme a un’altra settimana free-to-play con il programma di riferimento per gli amici di ritorno.

I nuovi arrivati ​​saranno felici di sapere che puoi giocare contro persone su altri sistemi, ma il gameplay multipiattaforma non è ancora completamente realizzato.

For Honor è un gioco incrociato?

Per onore è crossplay e quindi ha il multiplayer multipiattaforma.

La possibilità di giocare contro persone su altri sistemi è stata introdotta con il lancio della Stagione 1 dell’Anno 6 il 17 marzo. Per quanto riguarda il funzionamento, la funzione è supportata nelle modalità PvP e PvE su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Secondo l’aiuto di Ubisoft, funziona nelle seguenti modalità: Rissa, Violazione, Dominio, Duello non classificato, Eliminazione, Schermaglia e Tributo. Non funziona in: Campagna, Allenamento, Partita personalizzata (solo fase 1), Arcade e Classifica.

La funzione viene abilitata automaticamente, ma puoi disabilitarla annullando l’iscrizione procedendo su Online nelle impostazioni del gioco.

Sfortunatamente, nella fase 1, non puoi invitare amici da console diverse. Tutto quello che puoi fare è giocare contro persone su sistemi diversi tramite il matchmaking.

Funzionalità multiplayer multipiattaforma di fase 2

Ubisoft non ha ancora fornito una data di rilascio per la fase 2 del crossplay, ma ha condiviso quali nuove funzionalità multiplayer multipiattaforma saranno implementate in Per onore.

Secondo le FAQ del gioco, la fase 2 si estenderà al gioco di gruppo. I dettagli più fini non sono stati rivelati al momento della scrittura, ma Ubisoft afferma che la piattaforma preferita dai tuoi “amici” non sarà più un blocco quando cercherai di giocare insieme”. In sostanza, sarai in grado di invitare direttamente amici su sistemi diversi.

La stagione 2 dell’anno 6 esce il 28 luglio, ma questo non deve essere scambiato per la fase 2 del crossplay. Tutto ciò che Ubisoft ha detto è che uscirà più avanti nel 2022.

