Flusso degli sviluppatori di Genshin Impact per l’aggiornamento di Sumeru 3.0: guardalo qui

L’estate è quasi finita ma va bene perché un gigante Genshin Impact l’aggiornamento è all’orizzonte. Il grande aggiornamento 3.0 farà debuttare una nuova regione chiamata Sumeru e aggiungerà un tipo elementale, basato sull’erba, chiamato Dendro. Il gioco sarà prenotato fino all’orlo con nuovi contenuti, quindi gli sviluppatori ospiteranno uno streaming che esaminerà tutti i dettagli sabato 13 agosto. Ecco come puoi guardarlo.

Hoyoverse ospita due diversi stream: il primo va in onda (in lingua cinese) su Twitch il 13 agosto alle 2:00 EDT/agosto. 12 alle 23 PDT. Il secondo, in inglese, sarà trasmesso in streaming su YouTube alle 8:00 EDT/5:00 PDT il 13 agosto.

Se questi flussi sono come i precedenti Genshin Impact anteprime, i giocatori possono aspettarsi molte informazioni dettagliate sulla prossima patch del gioco. Oltre ad annunciare una data di uscita formale per Sumeru, probabilmente avremo anche la conferma di altri dettagli anticipati e nuovi personaggi, come i ranger della foresta Tighhnari e Collei. Lo streaming di sabato informerà anche i giocatori quali personaggi saranno presenti sul primo set di banner per 3.0 e condividerà i dettagli sui nuovi eventi.

Come per gli stream precedenti, gli sviluppatori hanno confermato che condivideranno ancora una volta i codici per Primogems gratuiti, uno dei Genshin Impactvalute di ‘s — durante l’evento. Quindi assicurati di controllare Polygon per la guida al codice se ti perdi lo streaming dal vivo.