Flaming Espinas si farà strada in Monster Hunter Rise: Sunbreak’s Title Update 2

In vista del secondo aggiornamento gratuito del titolo per Monster Hunter Rise: Sunbreak, il team ha rivelato che una delle imminenti creature che i giocatori avranno la possibilità di scovare, Flaming Espinas. Questa spaventosa creatura sarà uno dei tanti mostri che si faranno strada nel gioco nell’aggiornamento del titolo 2, il cui rilascio è previsto per la fine di settembre.

La rivelazione è avvenuta sulla pagina YouTube di Monster Hunter, fornendo una breve rivelazione teaser di Flaming Espinas in azione. Vediamo brevemente il mostro scambiare una battaglia infuocata contro Teostra, un drago anziano. I due hanno un breve scambio di battute prima che la scena si interrompa.

L’Espinas standard è una lotta brutale per i giocatori di Monster Hunter. Tradizionalmente, rilascia un attacco che produrrà battericidi, paralisi e veleno in un solo colpo, costringendo in genere un giocatore a ritirarsi e affrontarli prima di continuare. Si spera che un Espinas Fiammeggiante perda alcuni di questi effetti, ma probabilmente diventerà ancora più brutale.

Sebbene abbiamo ricevuto poche informazioni sui pericoli di Flaming Espinas, questa sarà una delle due principali rivelazioni che il team di Monster Hunter avrà prima del rilascio dell’aggiornamento. Non abbiamo ancora una data di rilascio esatta per l’aggiornamento gratuito del titolo.

Se tutto procede in modo simile al primo aggiornamento del titolo in Sunbreak, non impareremo molto su ciò su cui sta lavorando il team fino al giorno prima del suo rilascio. Ci aspettiamo di conoscere un altro mostro prima della data di uscita. Tuttavia, tutte le altre creature che i giocatori hanno la possibilità di cacciare verranno annunciate subito prima dell’uscita dell’aggiornamento. Speriamo che almeno quattro corrispondano all’aggiornamento del titolo 1, ma non abbiamo conferme.