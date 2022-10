Flamecraft, un gioco da tavolo sui draghi artigiani, è materiale GOTY

Il game designer Manny Vega ha trascorso più di due decenni nei videogiochi, sopravvivendo a tournée con Pandemic (mercenari 2), A metà (Ballerini dell’NBA), e Electronic Arts, tra gli altri. Ma il gioco per cui potrebbe essere ricordato meglio non ha operatori sagge o saltatori in dissolvenza. Invece è pieno di affascinanti draghi dalle dimensioni di una pinta e un sacco di amore.

Fiamma, l’ultimo gioco di Cardboard Alchemy, è una gioia assoluta dall’inizio alla fine. E mentre i sistemi perfettamente bilanciati di Vega ronzano e ronzano in sottofondo, è l’adorabile arte struggente per l’anima di Sandara Tang che ruba la scena. È la più dolce miscela di arte e design che abbia mai visto in un gioco da tavolo da allora Falcee un contendente di alto livello per il mio gioco personale dell’anno.

Fiamma è un gioco collaborativo di costruzione di motori in cui i giocatori collaborano per popolare una città in stile Ghibli con draghi artigiani. Insieme, queste piccole creature altamente abili e i loro compagni umani sfornano prodotti come lavori in metallo, piatti di carne e pane appena sfornato. I giochi di parole sono fuori scala, con vetrine con nomi come Fogo de Char (un macellaio), Gnome Depot (che vende calderoni) e Tiro Salvezza (per tutte le tue esigenze di ceramica). Lo stesso tipo di giocosità si estende a e attraverso ogni elemento del gioco, persino i draghi stessi, con soprannomi come Cutlet, Dandelion e Flint.

Tornando a quel pezzo di costruzione del motore, però: tradizionalmente, in un gioco di costruzione del motore i giocatori lavorano da soli usando una pila di carte o un sideboard per creare una serie di buff e bonus che possono sfruttare per guadagnare il massimo dei punti nel loro turno . Come effetto collaterale, alcuni giochi di costruzione di motori possono trasformarsi in affari abbastanza solitari, con i giocatori che si limitano a lavorare a maglia, eseguendo i numeri sul loro lato del tavolo tra i turni.

Fiamma riporta l’azione e l’attenzione del giocatore al centro del tavolo con un unico motore – la città stessa – a cui ognuno contribuisce nel proprio turno. Nessuno dei piccoli draghi è statico. Possono spostarsi e migrare su tutta la linea, silurando i tuoi piani migliori per ottenere grandi risultati e aprendo nuove opportunità per strategie alternative. Soprattutto, l’enorme varietà di negozi (28) e draghi (78) nella confezione garantisce quasi che non ci saranno mai due giochi uguali. È sia soddisfacente che elettrizzante e premia sia la pianificazione che l’attenzione attenta.

Immagine: Cardboard Alchemy/Lucky Duck Games

Come molti giochi da tavolo in stile europeo, in questo gioco non c’è conflitto diretto. I punti guadagnati dai giocatori sono un sostituto della reputazione e il giocatore più popolare in città è il vincitore alla fine del gioco. Ciò contribuisce a rafforzare l’attrattiva del gioco per le famiglie. Fiamma è un esercizio di continua scoperta, dove la città stessa si espande con nuove affascinanti botteghe e draghi artigiani ad ogni angolo. Anche il manuale è un piacere, con istruzioni dettagliate che introducono facilmente nuovi giocatori e una FAQ autorevole e facile da navigare che dettaglia le singole regole sul retro.

Negli ultimi dieci anni è stato versato molto inchiostro sull’inserimento di nuovi giocatori nel mondo dei giochi da tavolo moderni. Mentre Fiamma è un po’ troppo sofisticato per essere definito un gioco per bambini, si adatta perfettamente al progetto di un eccellente gioco gateway. Questa è un’esperienza di qualità AAA che apre le porte a un mondo fiorente e affascinante, in più di un modo.

Fiamma è stato esaminato utilizzando una copia al dettaglio fornita da Lucky Duck Games. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.