Finale del capitolo 3 di Fortnite: come giocare, data di inizio e ora di inizio

Fortnitesta per entrare in un nuovo capitolo, probabilmente con una nuova mappa. Ma prima che arrivi qualcosa di nuovo, Epic deve salutare il Capitolo 3 con un altro grande evento. L’affare finale del capitolo e della stagione si svolgerà sabato 3 dicembre alle 16:00 ET.

Mentre poco è stato rivelato su cosa comporterà esattamente l’evento, Epic ha rilasciato alcuni teaser, che hanno principalmente a che fare con il tema Fractured della stagione in corso. Nei teaser, vediamo ogni sorta di Fortnite personaggi che vagano per l’isola, la maggior parte dei quali apparentemente nel bel mezzo di una partita, prima che accada un evento sconosciuto che li faccia reagire scioccati, anche se ciò che stanno effettivamente vedendo non viene mai rivelato.

Epic, come al solito, consente ai giocatori di fare la fila per l’evento fino a 30 minuti prima che inizi effettivamente, per aiutare a dare una pausa ai server e facilitare le cose per la coda di accesso del gioco. Epic consentirà persino ai giocatori di partecipare all’evento in corso fino alle 16:40 ET, il che potrebbe significare che ci vorrà del tempo.

Detto questo, Epic ha anche chiarito che questo evento sarà un affare una tantum e non si ripeterà nel corso della giornata, quindi se vuoi vivere la fine della stagione, lo farai devo essere lì quando inizia alle 16:00 ET di sabato.

Non si sa ancora quando inizierà esattamente il prossimo capitolo, ma Epic ha storicamente accumulato un po’ di tempo di inattività dopo gli eventi di fine capitolo.