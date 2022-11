Final Fantasy XIV cercherà di ridurre la sua crisi abitativa introducendo nuovi quartieri abitativi nella Patch 6.3

Non è assolutamente un segreto che gli alloggi in Final Fantasy XIV siano in crisi ormai da anni. Ottenere una casa è una seccatura estrema. Sfortunatamente, le soluzioni per alleggerire il peso nel tempo hanno fatto poco per migliorare la lotta. I giocatori che vogliono una casa devono essere implacabili e, a causa del sistema della lotteria introdotto in Endwalker, ora devono fare affidamento anche sulla fortuna. Tuttavia, la patch 6.3 Gods Revel, Lands Tremble sta facendo un altro tentativo per migliorare l’esperienza di ottenere una casa.

Durante un recente live streaming, il game director Yoshida Naoki ha annunciato che aggiungeranno nuovi reparti a ciascuna delle aree residenziali esistenti nel gioco. Attualmente, il piano è di aggiungere sei ulteriori rioni e suddivisioni in ogni quartiere. Ci sono cinque diverse aree residenziali disponibili nel gioco, il che significa che questi nuovi reparti e suddivisioni aggiungeranno un totale di 1.800 nuovi lotti abitativi per server.

Il piano è di utilizzare il sistema della lotteria per la vendita di questi nuovi reparti. Ciò significa che i giocatori dovranno ancora fare affidamento sulla fortuna per ottenere una trama, ma con 1.800 nuove opzioni, le probabilità non sono così basse, soprattutto per coloro che sono interessati solo a possedere una piccola trama. Anche le trame medie saranno relativamente abbondanti. Grandi, d’altra parte, sarà probabilmente ancora piuttosto difficile da ottenere poiché solo 180 nuovi appezzamenti di grandi dimensioni arriveranno con le aggiunte.

Square Enix non è andato nei dettagli su quanti di questi saranno i quartieri di Free Company rispetto a quelli privati. Hanno dichiarato che queste informazioni arriveranno in un secondo momento. È probabile che i nuovi reparti si concentreranno maggiormente sugli acquirenti privati ​​poiché il mercato per loro è molto più elevato. Dare troppi rioni alle Libere Compagnie in passato ha portato a svuotare i quartieri senza un numero sufficiente di Libere Compagnie per occuparli.

Patch 6.3 Gods Revel, Lands Tremble uscirà all’inizio del 2023.