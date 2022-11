Final Fantasy 16 è un’esclusiva PS5 per 6 mesi, afferma Sony

Il prossimo gioco principale di Final Fantasy sarà un’esclusiva PlayStation 5 per sei mesi, secondo un nuovo annuncio per la console Sony di ultima generazione. Final Fantasy 16 è sempre stato presentato come legato a una sorta di esclusività PlayStation, nonostante sia stato inizialmente confermato anche per PC, ma la nuova promozione di Sony per PS5 lo rende esplicito, facendo sapere ai giocatori su altre piattaforme per quanto tempo dovranno evitare spoiler il gioco.

Di cosa non è chiaro Fantasia finale 16L’esclusività è a quali piattaforme si applica la designazione. Altrove nello stesso annuncio, un altro gioco pubblicato da Square Enix, Abbandonato, è descritto come esclusivo per PS5 fino al 23 gennaio 2025, due anni dopo il lancio del gioco sia su PS5 che su PC. Vuol dire Final Fantasy 16 è semplicemente un’esclusiva per console durante i primi sei mesi e che una versione Xbox è prevista per l’inizio del 2024? Non è chiaro, quindi Polygon ha contattato Square Enix e Sony per chiarezza e si aggiornerà quando la società risponderà.

Confonde ulteriormente l’esclusività di PS5 Final Fantasy 16 è il track record di Square Enix per le precedenti esclusive di giochi di ruolo. L’editore Final Fantasy 7 Remake inizialmente era un’esclusiva per PlayStation 4 quando è stato rilasciato nel 2020. Un anno dopo, il remake è arrivato su PC, inizialmente solo per l’Epic Game Store, però! — e PlayStation 5 con Square Enix Final Fantasy 7 Remake Intergrade rilascio ampliato. (Remake non è ancora arrivato su Xbox.)

Eppure nessuna tale esclusività si applica a un altro progetto di Final Fantasy di notevoli dimensioni: Nucleo di crisi: Final Fantasy 7 Riunione. Il remaster ad alta definizione del 2007 Nucleo di crisi: Final Fantasy 7 arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X questo dicembre, in quella che è una versione indipendente dalla piattaforma.

Final Fantasy 16 l’uscita è prevista per l’estate 2023. Il gioco di ruolo d’azione racconta la storia del regno di Valisthea e Clive Rosfield, noto come il Primo Scudo della nazione di Rosaria. Clive funge da guardiano di suo fratello minore Joshua, un Dominante, che ha il potere di evocare una potente creatura nota come Eikon… FF16è la versione di un mostro evocabile. Eventi inaspettati mettono Clive su una strada oscura e pericolosa verso la vendetta, afferma Square Enix nella descrizione ufficiale del gioco.