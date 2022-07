File beta di Diablo IV trovati su Battle.net, suggerendo che potrebbe essere lanciato quest’anno

Definire Diablo IV un gioco molto atteso sarebbe un eufemismo. I fan si struggono per il prossimo gioco della serie da circa un decennio ormai, e Diablo Immortal non l’ha tagliato grazie alle polemiche pay-to-win. Grazie a un nuovo aggiornamento nascosto su Battle.net, sembra che i fan potranno presto mettere le mani sulla versione beta di Diablo IV.

Come notato da Wowhead, i file di configurazione del catalogo di Battle.net ora includono riferimenti alla beta di Diablo IV. Come puoi vedere nello screenshot qui sotto, il file dice “Fenris”, che è il nome in codice che Blizzard stava usando per sviluppare il gioco. Non viene mostrato nulla che indichi date beta o dimensioni dei file, ma lo screenshot è ancora molto reale. Un cambiamento nella configurazione indica che Blizzard sta preparando il launcher per offrire la beta nel prossimo futuro.

Immagine tramite Wowhead

Ovviamente, non sappiamo quando inizierà la beta di Diablo IV, ma le iscrizioni sono aperte in questo momento. Dato che la registrazione richiede un account Battle.net, la beta dovrebbe essere chiusa. Coloro che vogliono provarlo dovrebbero iscriversi se non l’hanno già fatto, soprattutto se inizierà presto.

Le date della beta sono in sospeso, e lo stesso vale per la data di uscita completa di Diablo IV. Sappiamo che il gioco è attualmente in “test interni a livello aziendale”, un fatto che ha lasciato i fan divisi sulla potenziale data di lancio. Alcuni credono che un lancio nel 2022 sia ancora possibile, anche con l’espansione Dragonflight di World of Warcraft in arrivo entro dicembre. Altri prevedono una data di lancio nel 2023 per Diablo IV. In ogni caso, una beta mostra che lo sviluppo è nelle sue fasi successive e dà credito a coloro che si aspettano che arrivi quest’anno.

Diablo IV riceve da un po’ di tempo aggiornamenti trimestrali, quindi sappiamo molte informazioni sul prossimo dungeon-crawler. Oltre all’ovvia versione per PC, arriverà anche su console PlayStation e Xbox e supporterà anche il crossplay. La nuova meccanica leggendaria viene pubblicizzata come un punto di svolta, consentendo ai giocatori di trasferire i loro vantaggi preferiti tra diversi pezzi di equipaggiamento.