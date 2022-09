FIFA 23 Ones To Watch data di rilascio, ora e giocatori OTW confermati

Il FIFA 23 La data e l’ora di uscita di Ones To Watch sono quasi arrivate e i giocatori di OTW includono i nuovi arrivati ​​della Premier League Erling Haaland e Darwin Nunez.

C’è molto da divertirsi con l’ultima puntata di quest’anno FIFA. C’è il ritorno della Juventus, ci sono tante novità e aggiunte per la carriera dei giocatori, c’è l’esordio della Super League femminile e c’è anche una modalità Coppa del Mondo per l’evento di quest’anno in Qatar.

Nonostante tutte le aggiunte di cui sopra, la modalità più popolare ogni anno è Ultimate Team e i fan possono ottenere il primo lotto di carte FUT OTW oggi.

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il FIFA 23 Le carte Ones To Watch usciranno per Ultimate Team alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 BST per il Regno Unito il 30 settembre.

Tutte le ore e la data di cui sopra sono fornite per gentile concessione delle note di presentazione di EA che affermano che gli aggiornamenti dei pacchetti OTW sono alle 17:00 UTC. Se hai preordinato l’edizione Ultimate, riceverai anche il tuo articolo OTW non scambiabile negli orari sopra indicati.

Gli aggiornamenti Wins to Watch ritornano e i giocatori sbloccano questo aggiornamento una tantum per le loro carte Ones To Watch vincendo tre partite delle successive otto partite di campionato nazionale dopo il 30 settembre.

Una nuova funzionalità di FUT 23 è Nations To Watch. Questo è in collaborazione con la Coppa del Mondo in Qatar e fondamentalmente significa che i giocatori di OTW possono beneficiare di un aggiornamento in forma una tantum se le loro squadre nazionali vincono una partita alla Coppa del Mondo.

Tutti i giocatori OTW confermati

Di seguito tutti i confermati FIFA 23 Giocatori da tenere d’occhio tra cui Erling Haaland, Darwin Nunez e Richarlinson:

Antonio Rudiger – Real Madrid

Aurelien Tchouameni – Real Madrid

Darwin Nunez – Liverpool

Erling Haaland – Manchester City

Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund

Raheem Sterling – Chelsea

Richarlison – Tottenham Hotspur

Renato Sanches – PSG

Steven Bergwijn – Ajax

Tyler Adams – Leeds United

Tutto quanto sopra arriva tramite EA Sports FIFA su Twitter e il sito Web ufficiale del gioco.

