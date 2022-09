FIFA 23 includerà Ted Lasso, AFC Richmond e il suo stadio, se puoi crederci

Solo un giorno dopo che l’account Twitter di Ted Lasso ci ha preso in giro sull’arrivo del personaggio titolare in FIFA, la notizia è stata confermata: l’allenatore dell’AFC Richmond arriverà davvero su FIFA 23. Tuttavia, non è solo Ted stesso. L’allenatore, tutta la sua squadra e il suo stadio di casa saranno tutti inclusi nel gioco.

Il trailer ufficiale di Ted Lasso di FIFA 23 ci dà un’idea di cosa aspettarci. Presenta i personaggi dello spettacolo che parlano dell’allenatore, incluso il famigerato Roy Kent: dovrebbe essere divertente metterlo contro stelle del calcio del mondo reale come Virgil Van Dijk del Liverpool, il difensore più quotato del gioco. Il trailer si conclude con una lettura delle battute dello stesso Ted Lasso che è molto nello spirito dello spettacolo. Guarda:

Non passerà molto tempo prima che i fan di FIFA possano provare Ted e tutto il resto di ciò che il gioco di quest’anno ha da offrire. La data di uscita di FIFA 23 è venerdì 30 settembre. I membri di EA Play ottengono l’accesso anticipato a una prova di 10 giorni alcuni giorni prima, il 27 settembre. Alcuni giocatori hanno già messo le mani sul gioco grazie a download accidentali avvenuti un mese intero presto, ma hanno perso il vecchio Ted nel loro elenco di allenatori.

Questa potrebbe non essere l’unica volta in cui vediamo un Jason Sudeikis digitalizzato in un videogioco. Secondo i leaker, si dice che arriverà su MultiVersus, rendendo l’elenco dei personaggi minati per quel gioco ancora più lungo. Ti starai chiedendo come Ted Lasso potrebbe anche essere incluso nel combattente della piattaforma crossover della Warner Bros, ma la risposta è semplice: mentre lo spettacolo va in onda su Apple TV +, in realtà è una proprietà della Warner. Semmai, l’apparizione di Ted Lasso in FIFA 23 dà più credito alla fuga di notizie, perché se Warner è disposta a concedere in licenza il suo personaggio al gioco di EA, allora può sicuramente includerlo nel suo proprio.