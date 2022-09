FIFA 23 ha una demo? Come scaricare la versione di prova gratuita di EA Play

FIFA 23 esce tra poche settimane e, sebbene non ci sia una demo tradizionale, c’è un modo per scaricare gratuitamente la versione di prova di 10 ore di EA Play.

Questo è l’ultimo FIFA che sarà rilasciato da EA e dovrebbe essere un addio quasi perfetto al franchise. La vecchia signora, la Juventus, sta tornando, c’è il debutto della Super League femminile, include i Mondiali del Qatar 2022 e la modalità carriera giocatore ha tante novità.

Non vediamo l’ora di scendere in campo il prima possibile e saremo tutti in grado di farlo in poco più di una settimana.

Quando esce FIFA 23?

Non c’è FIFA 23 demo in uscita, ma al suo posto c’è la prova di 10 ore di EA Play che uscirà il 27 settembre.

La data di cui sopra è stata fornita per gentile concessione di EA Help ed è lo stesso giorno in cui verrà lanciato completamente l’accesso anticipato per l’edizione Ultimate. FIFA 21 è stata la prima puntata a non rilasciare una demo, e questo è continuato 22 e adesso 23.

La sua continua assenza è un peccato perché la presa in giro giocabile era un ottimo modo per provare il gioco a costo zero. Tuttavia, le prove di EA sono probabilmente migliori in quanto consentono ai fan di provare l’intero gioco invece di iniziare con pochissime squadre.

Come scaricare la prova di EA Play gratuitamente

Sebbene non ci sia FIFA 23 demo, puoi scaricare gratuitamente la versione di prova di EA Play se sei abbonato a Xbox Game Pass Ultimate.

Questo perché un abbonamento a Game Pass Ultimate per £ 10,99 al mese offre agli utenti della console Xbox un abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi. Se giochi su PC, puoi abbonarti a Game Pass per soli £ 7,99 per ottenere l’abbonamento aggiuntivo senza costi aggiuntivi.

Se giochi su PlayStation o non desideri un abbonamento a Game Pass, dovrai abbonarti a EA Play per £ 3,99 al mese o £ 19,99 per 12 mesi. L’opzione di un mese è la migliore, ma assicurati di disattivare il rinnovo automatico.

