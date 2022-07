FIFA 23 è un gioco incrociato? Spiegazione di tutte le modalità multiplayer multipiattaforma

Il trailer di rivelazione per FIFA 23 è uscito ed EA ha anche confermato che c’è crossplay e multiplayer multipiattaforma per molte delle modalità del gioco.

La versione di quest’anno di FIFA sarà l’ultimo a portare il nome. C’è molto di cui essere entusiasti in quanto incorpora la Coppa del Mondo invernale in Qatar e ha la Super League femminile per la prima volta in assoluto.

Mentre tutto quanto sopra è eccitante, ciò che è ancora meglio è che ci sarà il multiplayer multipiattaforma sin dal primo giorno.

FIFA 23 è un gioco incrociato?

FIFA 23 è crossplay e quindi ha multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox e PC.

Tuttavia, a causa delle differenze nelle versioni, gli utenti PS4 possono giocare solo con Xbox One e viceversa. Nel frattempo, PS5 e Xbox Series X/S possono giocare con il PC.

Questa è una notizia fantastica in quanto significa che la versione per PC di quest’anno è finalmente la stessa di PS5 e Xbox Series X/S. Inoltre, gli utenti di PC possono anche ottenere il gioco sia su Steam che sul negozio Epic Games invece di dover utilizzare Origin.

Sebbene gli utenti della console di ultima generazione e di ultima generazione non possano giocare l’uno contro l’altro, condivideranno lo stesso pool di mercato trasferimenti FUT. Il PC avrà il suo mercato di trasferimento.

Modalità multiplayer multipiattaforma

Di seguito sono riportate tutte le modalità multiplayer crossplay e multipiattaforma per FIFA 23:

Amici online

FUT Gioca con un amico

Amichevoli online FUT

Stagioni in linea

Rivali FUT

Campioni FUT

Bozza in linea FUT

Tutto quanto sopra viene fornito per gentile concessione delle note di immersione profonde incrociate ufficiali di EA. Le modalità multiplayer multipiattaforma sono disponibili per tutti i sistemi, ma con le limitazioni solo di PS4 rispetto a Xbox One e PS5 rispetto a Xbox Series X/S rispetto a PC.

