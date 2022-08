FFXIV Patch 6.2 Data di rilascio, tempo di manutenzione e note sulla patch

Il FFXIV Patch 6.2 la data di uscita arriverà questa settimana, con la manutenzione fissata per iniziare prima che i fan possano iniziare a esplorare il loro nuovo Island Sanctuary.

L’espansione Buried Memory sembra destinata a spingere il mondo di Final Fantasy in nuovi regni, rendendo possibile la coltivazione e la cura delle bestie nel tuo paradiso tropicale.

Ma ci saranno anche nuove missioni da completare, nuove funzionalità da esplorare e un elenco completo di modifiche condivise come parte delle note preliminari sulla patch. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul grande aggiornamento di FFXIV di questa settimana e su ciò che i fan dovrebbero continuare a monitorare nei prossimi giorni prima del giorno del rilascio.

Quando uscirà la patch 6.2 di FFXIV?

Square Enix ha rivelato che la data di rilascio della patch 6.2 di FFXIV è stata fissata per martedì 23 agosto 2022 e che il nuovo aggiornamento di Buried Memory richiederà che il gioco vada offline per la manutenzione, anche se i tempi di inattività non saranno lunghi quanto per alcune delle più recenti espansioni.

Come confermato dal team di supporto di Final Fantasy, l’orario di inizio della manutenzione della patch 6.2 di FFXIV è stato fissato per il 22 agosto alle 19:00 PDT / 22:00 EDT / 3:00 BST (23 agosto).

In base al programma condiviso dal team, i server FFXIV dovrebbero tornare online entro le 3:00 PDT / 6:00 EDT / 11:00 BST di martedì 23 agosto. Ciò significa che Final Fantasy 14 Worlds sarà offline per circa otto ore, sebbene l’ora di fine sia soggetto a modifiche.

Un messaggio di Square Enix spiega: “Per implementare la Patch 6.2, la manutenzione avverrà su tutti i Mondiali… Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e vi ringraziamo per la vostra comprensione. L’Home World Transfer Service e il Data Center Travel System saranno sospesi 30 minuti prima dell’inizio della manutenzione e non saranno disponibili fino al termine della manutenzione”.

Note sulla patch 6.2 di FFXIV

Le prime note sulla patch per FFXIV: Buried Memory sono state condivise da Square Enix e puoi trovare le ultime informazioni di seguito, naturalmente del team di Final Fantasy:

La missione dello scenario principale “I passi della fede” è stata rinnovata.

In base alle modifiche ai vari dungeon e prove, alcune missioni sono state riviste. Queste modifiche non influiranno sulla storia generale.

Per i giocatori che avanzano attraverso A Realm Reborn

Se stai attualmente intraprendendo una missione in A Realm Reborn, fai riferimento alla lista dei compiti o al diario, poiché potresti scoprire che le informazioni sulla missione sono state aggiornate. Se la missione è stata modificata, ti verrà chiesto di abbandonarla e accettare la missione appena designata.

FATE

I giocatori non possono più raccogliere oggetti come Discepoli della Mano o Terra da determinati FATE.

Nuovi oggetti sono disponibili da alcuni commercianti di pietre preziose.

Caccia al tesoro

Le ricompense dell’Excitatron 6000 sono state modificate.

Le ricompense per le mappe del tesoro di Kumbhiraskin sono state modificate. = Grandi e Libere Compagnie

Nuove opzioni per i simboli di addebito sono state aggiunte agli stemmi aziendali.

Le seguenti aggiunte e modifiche sono state apportate ai viaggi subacquei:

Sono state aggiunte nuove aree.

Sono stati aggiunti nuovi elementi.

Il grado massimo dei sommergibili è stato aumentato da 95 a 100.

Abitazione

Per risolvere un recente problema con il sistema della lotteria abitativa, è stato aggiunto un NPC mediante il quale i giocatori possono restituire volontariamente il deposito che sono stati rimborsati accidentalmente.

I giocatori possono parlare con l’addetto alla lotteria abitativa a Empyreum (X:10.2 Y:10.2) per restituire volontariamente il loro deposito. L’importo restituito sarà compensato con il cambio di un articolo.

Il periodo di iscrizione al GATE Leap of Faith è stato ridotto da 10 minuti a 8 minuti.

Ora verrà visualizzato un ritratto istantaneo quando inizi una partita di Doman mahjong.

Il santuario dell’isola è stato aggiunto.

Il santuario dell’isola ti consente di creare il tuo paradiso personale in mezzo alla bellezza naturale delle Cieldalaes. Qui puoi raccogliere risorse e materiali, costruire alloggi, coltivare e altro ancora. Le merci prodotte sulla tua isola possono anche essere scambiate con varie ricompense. Coltiva la terra o goditi la vita lenta mentre i tuoi servitori vagano liberi: la scelta spetta esclusivamente a te.

In viaggio verso il tuo santuario dell’isola

I giocatori possono recarsi nella loro isola santuario in qualsiasi momento parlando con Baldin a Lower La Noscea (X:24.9 Y:34.8).

Classi e lavori

Sebbene sia possibile creare e raccogliere sul tuo santuario dell’isola, non è necessario sbloccare Disciples of the Hand o Land per farlo. Sei libero di goderti queste attività usando qualsiasi classe o lavoro.

La tua visione

Realizzare la tua visione ti aiuterà a rendere il tuo santuario il migliore possibile. Le visioni appariranno come obiettivi nella tua lista dei compiti. Man mano che realizzi le visioni, saranno disponibili ulteriori obiettivi e funzionalità di sviluppo.

Indice di Islekeep

L’indice di islekeep è un elemento HUD specifico dell’isola che ti consente di confermare informazioni importanti, cambiare modalità di gioco e gestire le varie funzionalità della tua isola.

Modalità

La modalità selezionata influenza il modo in cui interagisci con le caratteristiche e le creature sulla tua isola.

Menu principale

Il menu principale è composto da pulsanti con i quali puoi confermare informazioni importanti e gestire vari aspetti della tua isola.

Informazioni di base

Conferma il rango del tuo santuario e le valute disponibili.

Grado Santuario

Il grado del tuo santuario indica la tua esperienza di sussistenza in un ambiente insulare e il miglioramento del tuo santuario personale. Guadagna esperienza sull’isola impegnandosi in varie attività sulla tua isola. Più alto è il tuo grado, più funzioni e opzioni diventeranno disponibili per te.

Moneta

Man mano che lo sviluppo del tuo santuario dell’isola procede, guadagnerai due tipi di valuta: Cipree del mare e Cipree dell’isola. Queste sono valute specifiche di Cieldalaes da utilizzare nei negozi che diventano disponibili sulla tua isola.

Nascondiglio

Il nascondiglio è la tua base operativa sulla tua isola. Qui puoi costruire strutture, prenderti cura degli animali, coltivare colture e altro ancora. Puoi espandere il tuo nascondiglio mentre fai progressi nel perfezionamento del tuo santuario dell’isola.

Attività sul Santuario della tua isola

Raccolta

I giocatori possono raccogliere risorse e materiali sulla loro isola, che vengono poi registrati nell’indice dell’islekeep. Puoi anche confermare le posizioni delle risorse e gli strumenti necessari.

Artigianato

Accedendo al diario di fabbricazione del Santuario, puoi creare oggetti usando i materiali che hai acquisito nel tempo trascorso sulla tua isola.

Costruzione

Sulla tua isola è possibile costruire una varietà di strutture. I giocatori devono prima accedere al logboard davanti a un terreno libero, in cui possono confermare quali materiali sono necessari e quanto durerà la costruzione.

Raccolti

È possibile piantare e annaffiare i semi per coltivare una varietà di prodotti.

Pascolo

Puoi catturare animali sulla tua isola e mandarli a vivere al pascolo. Prendendoti cura di questi animali, puoi raccogliere materiali da loro, che possono essere utilizzati in vari modi.

Rilascio dei Minion

Uno di ogni servitore, fino a 40, può essere rilasciato per vagare liberamente nelle varie aree della tua isola. Mentre passano le ore a vagare per l’isola, potresti scoprire che si comportano diversamente quando vengono lasciati a se stessi.

Strutture

L’accogliente cabina

L’accogliente cabina è la struttura principale del tuo rifugio. Qui puoi accedere all’orchestra per suonare i tuoi brani preferiti, scambiare vari oggetti con i mercanti di stanza lì e altro ancora.

Officina

Il laboratorio offre un posto per i mammets alle tue dipendenze per creare oggetti artigianali con i materiali ottenuti sulla tua isola. Dopo aver trasmesso un programma di produzione al delicato maestro, i lavori manuali verranno creati automaticamente dai mammets sul personale dell’officina.

Il Granaio

Dopo aver costruito un granaio, puoi inviare una squadra di mammets esplorativi in ​​spedizioni di foraggiamento per raccogliere materiali. Dopo aver scelto l’area di spedizione desiderata e il numero di giorni in cui desideri che i tuoi mammets foraggino, si avventureranno per raccogliere materiali, tornando una volta al giorno fino al termine della spedizione di foraggiamento.

Mentre continui a impegnarti nelle attività di cui sopra nel tuo santuario dell’isola, sarà possibile rinnovare le tue strutture a livelli più alti. Ulteriori spiegazioni sulle caratteristiche del santuario dell’isola possono essere trovate mentre continui a realizzare la tua visione o visualizzando l’indice di islekeep.

Lasciando la tua isola Santuario

Puoi lasciare il tuo santuario dell’isola in qualsiasi momento in barca (X:9.2 Y:28.3) o tramite l’uso di Ritorno e Teletrasporto.

I giocatori che sono inattivi per più di 30 minuti verranno spostati automaticamente a La Noscea inferiore (X:24.9 Y:34.8).

Altre isole

È anche possibile visitare le isole dei conoscenti. Ogni isola ha spazio per un massimo di 16 giocatori da esplorare alla volta.

Le attività del santuario dell’isola come l’artigianato e la raccolta non possono essere svolte quando si visita un’altra isola.

A partire dalla Patch 6.2, i giocatori non potranno ascoltare la musica dell’orchestra quando visitano un’altra isola. Ciò sarà possibile in un futuro aggiornamento.

Visitare altre isole

Parla con Baldin nella parte bassa di La Noscea (X:24.9 Y:34.8) per visitare altri santuari dell’isola.

Dopo aver completato la missione dello scenario principale “The Ultimate Weapon”, è possibile parlare con Baldin e visitare altri santuari dell’isola anche se non possiedi il tuo.

