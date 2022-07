FFXIV Live Letter luglio 2022 conferma il programma di rilascio di Final Fantasy 6.2

La lettera live di FFXIV di questa settimana di luglio 2022 è stata esaurita con Square Enix che ha rilasciato alcune informazioni importanti sul lancio della prossima patch importante di Final Fantasy 14.

Chiamato Buried Memory, FFXIV 6.2 ha una data di uscita prevista per le prossime settimane e molti nuovi contenuti per tenere occupati i fan nel mondo in continua espansione.

Una delle più grandi rivelazioni del livestream includeva l’annuncio del nuovo Island Sanctuary, un luogo in cui i giocatori potranno coltivare raccolti e prendersi cura di diverse bestie. Tuttavia, va notato che mentre la Patch 6.2 sarà il prossimo importante aggiornamento dei contenuti, non includerà la nuova area dell’isola.

FINAL FANTASY XIV: ENDWALKER trailer completo BridTV 1949 FINAL FANTASY XIV: ENDWALKER trailer completo https://i.ytimg.com/vi/zTTtd6bnhFs/hqdefault.jpg 783914 783914 centro 13872

FFXIV Live Letter luglio 2022 Dettagli

Square Enix ha confermato che il rilascio di FFXIV 6.2 è previsto per la fine di agosto 2022. Durante la presentazione non è stata condivisa alcuna data prestabilita e sembra che il nuovo aggiornamento potrebbe essere ritardato se fosse necessario più tempo. La patch 6.2 sarà divisa in due parti, il che significa che la seconda metà dell’aggiornamento arriverà in un secondo momento.

Ci sono ancora molte notizie da condividere su Sanctuary Island, inclusa la sua eventuale data di rilascio con la Patch 6.25, ma da quanto condiviso questa settimana, i fan terranno separato il loro inventario di gioco principale. Questo viene fatto apposta dal team FF per evitare disordine, poiché gran parte di ciò che farai a Sanctuary Island non influenzerà il resto del gioco.

La nuova posizione dell’isola è stata progettata per il gioco da solista, ma la buona notizia è che mentre il tuo Santuario ti permetterà di decorare in diversi modi, sarà anche accessibile agli altri giocatori tramite un nuovo sistema di inviti.

Square Enix ha anche confermato che mentre FFXIV 6.2 sarà il prossimo importante aggiornamento dei contenuti per il gioco, ci sarà anche una patch più piccola che verrà lanciata a luglio. La patch 6.18 sarà pubblicata la prossima settimana e porterà con sé nuovi mondi, insieme alla Stagione 2 di Crystalline Conflict.

La seconda stagione inizierà con il rilascio della patch 6.18. All’inizio della seconda stagione, sarai posizionato cinque riser sotto il tuo piazzamento finale nella prima stagione, con zero astri nascenti. Nel frattempo, Buried Memory aggiungerà un nuovo dungeon al gioco, oltre a una nuova missione incentrata sui pirati del cielo.

In altre notizie, Overwatch 2 Beta è gratuito e vale la pena il pacchetto Watchpoint?