Festeggia la Giornata Internazionale del Gatto con questo trailer di Nine Noir Lives

I videogiochi a tema gatto sono ora allo zeitgeist. Ma a differenza Randagio, che segue un felino smarrito in un mondo cyberpunk post-apocalittico, Nove vite noir scambia i compagni robot e gli zaini con fedora e trench.

Un nuovo trailer — cronometrato giusto in tempo per la Giornata Internazionale del Gatto — mostra la meccanica di leccata del gioco. Il personaggio principale, il duro detective Cuddles Nutterbutter, va in giro a leccare vari oggetti e altri gatti. Come spiega un personaggio, è proprio così che i gatti ricevono informazioni! È solo un po’ strano che questi gatti abbiano voci molto umane e ridacchino mentre vengono leccati.

Il gioco, di Silvernode Games, sarà una versione comica del genere noir, ambientato in un mondo pieno di gatti. Cuddles affronta un caso dell’ultimo minuto che porta lui e il suo assistente attraverso i vicoli bui di Meow Meow Furrington, che è, ovviamente, la capitale dei gatti.

Nove vite noir sarà disponibile per PC tramite Steam il 7 settembre.