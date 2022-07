Fall Guys riceve i costumi per le superstar della WWE Asuka, Xavier Woods e Undertaker

Fall Guys: Ultimate Knockout è pieno zeppo di costumi. Mediatonic ha tirato fuori idee da tutti i tipi di luoghi, inclusi altri videogiochi come Bugsnax e film simili L’incubo prima di Natale. Il prossimo è il mondo del wrestling professionistico. La celebrazione della “Blundermania” dei Fall Guys è in linea con l’evento annuale Summer Slam della WWE.

Come annunciato sull’account Twitter di Fall Guys, tre superstar della WWE stanno ricevendo il trattamento Fall Guys: Asuka, Xavier Woods e The Undertaker. Saranno disponibili nel negozio Fall Guys da giovedì 28 luglio a lunedì 1 agosto. Oltre al trio di costumi (che sembrano eccellenti), ci saranno anche nuove “targhette, celebrazioni e altro” disponibili durante quel tempo, secondo il sito web di Fall Guys. Denomina specificamente la celebrazione dei rintocchi della campana e l’emote Ritornello di Francesca. Nessun prezzo è stato annunciato per nessuno di questi, ma possiamo guardare alle versioni precedenti per fare una buona ipotesi. I costumi a tema premium di solito costano 1.200 Show Bucks, mentre altri cosmetici come emote e celebrazioni sono spesso 300 ciascuno.

Infine, degni avversari per bert! Asuka, Xavier Woods e Undertaker domineranno l’arena dei Fall Guys il 28 luglio!!! pic.twitter.com/3iEcNvpr6M — Ragazzi autunnali… GRATIS PER TUTTI! 👑 (@FallGuysGame) 26 luglio 2022

Lo stesso giorno in cui arrivano i tre costumi della WWE, Fall Guys darà il via al suo evento Clan of Yeetus. Questo aggiungerà alcuni vecchi martelli oscillanti a diversi round di Fall Guys, tra cui Door Dash, Hit Parade, Wall Guys e Ski Fall. Se non vuoi affrontare l’ostacolo in più, non preoccuparti: i contenuti del Clan of Yeetus saranno relegati in uno spettacolo speciale nel menu principale. Dopotutto, due di questi round speciali sono nella nostra lista dei migliori giochi di Fall Guys e potrai comunque giocarci normalmente.

C’è molto di più in arrivo nella pipeline di Fall Guys dopo questi eventi e costumi. Un livello ispirato a Sonic è recentemente trapelato, dandoci uno sguardo a un’arena simile a Green Hill con aumenti di velocità e molle. Anche quella non era l’unica perdita. Apparentemente sono in arrivo anche i costumi crossover di Fatal Fury.