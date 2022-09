Fai attenzione agli spoiler di Splatoon 3: i filmati della campagna e i combattimenti con i boss sono trapelati online

Nintendo non riesce a prendersi una pausa, a quanto pare. Proprio come quello che è successo con Xenoblade Chronicles 3 all’inizio di quest’anno, sembra che un altro negozio abbia rotto l’appuntamento di strada poiché le perdite di Splatoon 3 sono emerse online. Apparso per la prima volta sull’account Twitter @Splatoon3Leaks, l’account ha pubblicato filmati come filmati della campagna del gioco e persino combattimenti contro i boss il 3 settembre. Il filmato, originariamente solo su Twitter, è stato ora pubblicato su YouTube, il che significa che i giocatori possono aspettati di vederlo ripubblicato, soprattutto se Nintendo cerca di rimuovere i video.

L’account ha anche affermato che i file crackati del gioco sono apparsi online, ma secondo l’account Twitter, quello che hanno cercato di scaricare era falso. Tuttavia, è molto probabile che i file legittimi del gioco siano disponibili.

Per i giocatori che cercano di rimanere completamente privi di spoiler, per fortuna, ci sono un paio di modi per provare a tenere gli spoiler lontani dai feed dei social media. Ad esempio, se hai guardato molti contenuti di Splatoon su YouTube, è probabile che ti verranno consigliati i contenuti di Splatoon 3, quindi le possibilità che le perdite appaiano nel feed consigliato saranno piuttosto alte. La soluzione migliore sarebbe evitare del tutto quel sito o installare plug-in in grado di rimuovere i video consigliati dalla visualizzazione. Plug-in come Unhook per Chrome faranno il lavoro.

Se sei un utente accanito di Twitter, puoi disattivare qualsiasi menzione di Splatoon 3 dall’apparire sulla tua sequenza temporale bloccando parole chiave e hashtag. Per fare ciò, puoi andare su Impostazioni e poi su Privacy e sicurezza. Da lì, vai su Disattiva e blocca. Puoi bloccare parole chiave come Splatoon 3, qualsiasi nome dei personaggi e persino l’hashtag Splatoon 3 da chiunque non segui o da tutti.