Evento della community di Destiny 2 completato in poco più di un giorno a causa di exploit

Sono le ultime due settimane di Destino 2: Season of Plunder, e Bungie ha regalato ai fan qualcosa di carino: un evento per la community. È iniziato martedì e doveva durare i giocatori fino al lancio della Stagione 19 attualmente senza nome il 6 dicembre. Tuttavia, i giocatori hanno invece terminato l’evento mercoledì, appena 25 ore dopo che Bungie l’ha lanciato.

Per il contesto, questo evento della comunità doveva migliorare il Quartiere Eliksni nella Torre, uno spazio sociale speciale all’interno di Destiny solito spazio sociale che ospita i profughi caduti all’interno di una vecchia arena di raid. Una misteriosa scatola per le donazioni nel mezzo del cortile della torre invitava i giocatori a dare la caccia ai Captain Coins (così come ad altre risorse) e a donarli alla causa. Quindi, man mano che i giocatori raggiungevano determinate soglie di donazioni, diverse parti del Quartiere crescevano e miglioravano. I giocatori otterrebbero anche alcune ricompense per i loro contributi. È il tipo di beneficenza di cui tutti beneficiano.

Tuttavia, i giocatori alla fine hanno sbloccato la possibilità di donare altre valute della stagione del saccheggio, come le coordinate del tesoro ottenute completando le attività della playlist in Destino 2. È qui che Bungie ha avuto qualche problema. C’è un exploit nel gioco in cui i giocatori possono generare Coordinate del Tesoro illimitate purché ne abbiano già alcune con cui cominciare.

Per qualche motivo, quando si scambia una costosa mappa del tesoro (che costa le coordinate del tesoro) con una speciale gratuita, il gioco rimborsa accidentalmente alcune coordinate del tesoro di troppo, come ottenere un centesimo in più con il resto. Non è molto, ma se fai l’exploit più e più volte in rapida successione, puoi tappare le tue coordinate del tesoro e poi scaricarle nella scatola delle donazioni. I giocatori che avevano già sbloccato la Mappa del Tesoro gratuita e le risorse per acquistare quelle costose potevano generare centinaia di Coordinate del Tesoro bonus al minuto, senza spenderne di proprie.

I giocatori possono sbloccare tutte le loro ricompense individuali, incluso un simpatico fantasma esotico, donando 2400 monete (o in questo caso, coordinate). Usando l’exploit, i giocatori hanno impiegato solo dai 10 ai 15 minuti. Non è un grosso problema se solo poche persone lo facessero per ottenere il Ghost, ma quando migliaia di giocatori lo facevano contemporaneamente, le donazioni iniziarono ad arrivare velocemente.

Bungie ha fissato l’obiettivo finale per l’evento a 400.000.000 di monete donate all’intera comunità. Questo è un obiettivo ambizioso senza l’exploit e richiederebbe che circa 167.000 guardiani donino almeno 2400 monete: un’impresa ardua per un evento che essenzialmente è “suonare un sacco di cose che hai già giocato per tre mesi”. Non è irragionevole pensare che i giocatori avrebbero potuto aver bisogno dell’intero fine settimana festivo, oltre a tempo di gioco aggiuntivo la prossima settimana, per generare quelle monete, se l’exploit non fosse stato scoperto. Se l’interesse fosse davvero diminuito e i giocatori si fossero annoiati, è possibile che l’Eliksni sarebbe potuto entrare nella prossima stagione con una casa costruita a metà.

Ma ahimè, gli Eliksni sono tutti rannicchiati nei loro nuovi alloggi prima ancora che inizi la festa del Ringraziamento in America. Quest’anno so per cosa sono grati i Caduti e i Guardiani del giocatore: gli exploit.