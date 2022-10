Esiste la modalità hardcore? Come giocare al livello 1 quando disponibile

Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer 2022 è ora disponibile per giocare, ma non esiste ancora una modalità hardcore, anche se Infinity Ward ha condiviso come giocare al livello 1 quando sarà disponibile in CoD MW2.

Come notato dal post sul blog anti-cheat ricocheat di Activision, solo i giocatori su PC devono allegare un numero di telefono per poter giocare Call of Duty Modern Warfare 2 multigiocatore. È lo stesso identico requisito di Zona di guerra nel 2020, quindi non devi fare nulla se da allora hai giocato al battle royale di Activision.

Sebbene ci siano molte fantastiche modalità disponibili al lancio, l’hardcore preferito dai fan non è ancora disponibile.

Esiste la modalità Hardcore in MW2?

Non è presente la modalità Hardcore Call of Duty Modern Warfare 2 2022 al lancio, ma il livello 1 arriverà CoD MW2 post-lancio.

Sfortunatamente, non si fa menzione di quando il livello 1 verrà aggiunto al gioco. Tutto ciò che Infinity Ward ha detto su Twitter è che “sarà presto disponibile”.

È deludente che al momento non ci sia una modalità hardcore, ma c’è un numero incredibile di mappe e modalità disponibili sin dal primo giorno.

Come giocare al livello 1 in CoD MW2

Quando la modalità hardcore diventa disponibile in Call of Duty Modern Warfare 2 2022, Infinity Ward ha condiviso esattamente come i fan potranno giocare.

di Activision CoD MW2 la panoramica del lancio multiplayer dice quanto segue:

La playlist di livello 1 è designata all’interno del nome di una playlist e offre un’esperienza più impegnativa rispetto al multiplayer tradizionale. Gli operatori hanno meno salute ed elementi HUD limitati e il fuoco amico è attivo. Questi elementi sono coerenti in tutte le modalità di gioco che supportano la variante di livello 1.’

Tutte le modalità multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 2022 disponibili per giocare

Di seguito sono riportati tutti i Call of Duty Modern Warfare 2 Modalità multiplayer 2022 disponibili per giocare al lancio:

TDM

Dominio

Uccisione confermata

Gratis per tutti

Sede centrale

Punto critico

Cerca e distruggi

Moshpit in terza persona (TDM, Domination, Hardpoint)

Invasione

Guerra di terra

Salvataggio del prigioniero

Tramortire

Ancora una volta, non si fa menzione di quando arriverà il livello 1. Potrebbe essere lanciato con la data di uscita di Warzone 2 a novembre, oppure potrebbe arrivare come parte dell’aggiornamento gratuito prima o anche dopo l’arrivo del sequel di Battle Royale di Activision.

Aggiorneremo questo articolo quando l’hardcore sarà disponibile per giocare.

