Errore di Overwatch 2 LC 208 – Come risolvere

Imparare a riparare il Overwatch 2 L’errore LC 208 è solo uno dei tanti cerchi che i giocatori devono attraversare per giocare all’attesissimo sparatutto di eroi.

Il problema principale è stato un attacco DDoS (Denial of Service) ai server Blizzard, che ha avuto un grave impatto sul lancio anticipato del gioco il 4 ottobre.

Ciò si verifica quando utenti malintenzionati inviano un numero elevato di richieste del server alla destinazione contemporaneamente. Questo sovraccarica i server e li manda in crash, motivo per cui a volte i siti Web si interrompono.

Anche l’errore “Disconnected from Game Server (LC-208)” ha mostrato la sua brutta faccia in codice grazie al numero di giocatori che bombardano i server con richieste di accesso. Questo è un grosso problema con i lanci di giochi online molto attesi, ma essere espulsi dopo aver giocato costantemente per un’ora o due non è affatto cricket.

Il game director di Overwatch 2, Arron Keller, ha preso il sopravvento Twitter alle 5:30 BST del 5 ottobre per affermare quanto segue sugli attacchi DDoS coerenti:

“Stiamo facendo costantemente progressi in merito ai problemi e alla stabilità del server, oltre a lavorare su un secondo attacco DDoS. Siamo tutti sul ponte e continueremo a lavorare per tutta la notte. Grazie per la pazienza: condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.“

Ecco un paio di soluzioni temporanee per aiutare i giocatori, per ora, se i problemi dovessero persistere una volta risolti i problemi del server:

Modifica le impostazioni DNS

Molti giocatori online utilizzano altre impostazioni DNS anziché quelle standard impostate dal proprio fornitore di servizi. Gli indirizzi OpenDNS o Google DNS tendono a funzionare più velocemente per i giocatori e sono utilizzati da migliaia di giocatori online. Ciò potrebbe anche risolvere l’errore Overwatch 2 LC-208 Overwatch.

Installa le versioni PS4 e PS5

Per i possessori di PlayStation 5, avere entrambe le versioni di Overwatch 2 installate per passare da una all’altra consentirà ai giocatori di aggirare il problema LC 208, ma questo non è affidabile al 100%.

Spegnilo e riaccendilo

Il consiglio più fastidioso su Internet è tornato di nuovo per l’errore Overwatch 2 LC-208. Il ripristino e l’accensione ciclica di router e piattaforme di gioco scaricano tutti i dati temporanei che potrebbero causare problemi e danno un nuovo inizio all’elettronica.

Il modo migliore per farlo è spegnere il dispositivo normalmente e quindi scollegarlo dall’alimentazione. Aspetta un minuto, quindi ricollegali e accendi.

Impostazioni NAT della console

Questo è qualcosa per cui i giocatori potrebbero dover contattare il proprio provider di servizi Internet (ISP). Se il tipo NAT su Xbox/PlayStation/Switch viene visualizzato rispettivamente come Strict/3/C, potrebbe valere la pena cambiarli in Moderate/2/B a seconda della console su cui è installato Overwatch 2. Avere un’impostazione NAT (Network Address Translation) eccessivamente sicura potrebbe impedire alle riproduzioni di interagire con gli altri e potrebbe visualizzare il codice di errore LC-208.

Cambia la regione di Battle.Net

Per i giocatori su PC in particolare, vai alla scheda Overwatch 2 e fai clic sull’icona del globo accanto al pulsante di riproduzione. Da qui, seleziona un server diverso da quello già selezionato, che potrebbe aiutare i giocatori a evitare l’errore Overwatch 2 LC 208.

Se troviamo altre soluzioni utili, aggiorneremo questo articolo, ma questo sembra essere un problema del server nelle mani di Blizzards.

