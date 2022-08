Embracer Group acquisisce i diritti IP de Il Signore degli Anelli, Limited Run Games, Tripwire Interactive e altro ancora

Embracer Group ha condiviso i dettagli annunciando che la società ha stipulato una serie di accordi per acquisire diverse nuove società. I comunicati stampa rivelano che la società sta acquistando Limited Run Games, Singtrix, Tuxedo Labs, Tripwire Interactive, Tatsujin, Bitwave Games e Gioteck. Embracer sta anche acquisendo i diritti IP per Il Signore degli Anelliche include Lo Hobbite creerà un nuovo gruppo operativo per supervisionare queste proprietà. Embracer stima che il probabile corrispettivo totale per le attività acquisite sarà di 788 milioni di dollari (8,2 miliardi di corone svedesi).

Oltre alle cinque acquisizioni annunciate, Embracer ha anche stipulato un accordo per acquisire un’altra società all’interno dello spazio di gioco, anche se ciò verrà divulgato in un secondo momento.

Embracer Group è una holding di videogiochi e media con sede in Svezia. La società possiede un’ampia selezione di studi e altri gruppi operativi, tra cui THQ Nordic, Gearbox Entertainment, DECA Games, Crystal Dynamics e Dark Horse Media.

Limited Run Games è un distributore di videogiochi che generalmente rilascia copie fisiche di giochi solo digitali, sebbene esclusivamente sul proprio sito. Singtrix è una società che si concentra sulla creazione di nuove tecnologie per macchine karaoke, mentre Tuxedo Labs e Bitwave Games sono piccoli studi di giochi indipendenti.

Tripwire Interactive è uno studio di videogiochi più grande che ha sviluppato giochi popolari come Killing Floor e Maneater. Tatsujin è il primo studio di Embracer in Giappone ed è noto per aver lavorato a titoli come Snow Bros e Truxton. Gioteck è un’azienda che si concentra sui marchi di accessori di gioco.

Embracer Group ha concordato con la Terra di Mezzo Enterprises di acquisire i diritti di proprietà intellettuale per le opere letterarie di JRR Tolkien; queste opere letterarie includono la trilogia di Il Signore degli Anelli romanzi e Lo Hobbit. Il Signore degli Anelli è uno dei franchise multimediali più redditizi al mondo, con i recenti videogiochi Shadow of Mordor che stanno diventando molto popolari tra i fan. Non si sa come questa acquisizione influenzerà i giochi della Terra di Mezzo attualmente in produzione come Gollum.

Il nuovo gruppo operativo chiamato Embracer Freemode sarà l’undicesimo all’interno di Embracer. Freedom si concentrerà su giochi e intrattenimento retrò/classici/heritage, sviluppo e produzione di giochi, dispositivi, attrezzatura e oggetti da collezione, comunità ed e-commerce, incubazione di nuove idee e tecnologie e servizi di produzione.