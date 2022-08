Elenco delle carte spoiler e data di rilascio di MTG Dominaria United

La data di uscita per quando Magic The Gathering Dominaria United è in uscita è stato rivelato e puoi preordinarne alcuni MTG booster in questo momento mentre sono emersi spoiler per alcune delle liste delle carte.

Magic The Gathering è uno dei giochi di carte più popolari e c’è molto per i fan che aspettano con impazienza. L’evento Wizards of the Coast è avvenuto ieri e ha annunciato crossover per MTG nel 2023 con Dottor chi e Signore degli Anelli.

Non vediamo l’ora che arrivino i crossover con il dottore e Signore degli Anellima – il prossimo mese – potrai goderti un ritorno a Dominaria per combattere Phyrexia.

Elenco carte MTG Dominaria United

Di seguito è un MTG lista delle carte di spoiler per Magic The Gathering Dominaria United:

Vineshaper Prodigy – ELF Diluc

Apparizione stracciata – Ombra

Abominio tossico – Zombie di Phyrexia

Prendi lo scudo – Insant

Tempo di stallo – Istantaneo

Terrore Tolarian – Serpente

Karn, Eredità vivente

Geyser di Tolarian – Stregoneria

Najal, Storm Runner – Mago Efreet (Creatura Leggendaria)

Deflur of Vigor – Phyrexia Wurm

Raspution the Oneiromancer – Mago Umano (Creatura Leggendaria)

Il danese in continua evoluzione – Mutaforma (Creatura leggendaria)

Astor, Portatore di Lame – Guerriero Umano (Creatura Leggendaria)

Micromante – Mago umano

Rinforzi risoluti – Soldato umano

Colpo di fulmine – Istantaneo

Fuerza Unita

Rohgahh, Kher Keep Overlord – Folletto Guerriero (Creatura Leggendaria)

Sfinge dei Cieli Sereni – Sfinge

Hazezon, Modellatore di Sabbia – Guerriero Umano (Creatura Leggendaria)

Nemata, Guardiana Primigenia

Migrazione del gregge – Stregoneria

Ramses, Assassin Lord – Umano Assassino (Creatura Leggendaria)

Jedit Ojanen, Mercenario – Gatto Mercenario (Creatura Leggendaria)

Maro territoriale – Elementale

Braids, Arisen Nightmare – Nightmare (Creatura Leggendaria)

L’incantesimo del mondo

Tizzone di fuoco di Radha – Guerriero umano

Accolito di Shalai – Angelo

Impede Momentum – Stregoneria

Generale Marhault Elsdragon

Ajani, agente dormiente – Ajani (leggendario Planewalker)

Guardiano di New Belania – Soldato umano

Avanguardia carismatica – Soldato nano

Benalish Sleeper – Soldato umano di Phyrexia

La fase di Zhalfir

Arcangelo dell’ira – Angelo

Nishoba Brawler – Guerriero gatto

Profanatore dei sogni – Sfinge di Phyrexia

Sheoldred, l’Apocalisse – Pheroxian Praetor

Strangg, Echo Warrior – Guerriero Umano (Creatura Leggendaria)

Sivitri, Dragon Master – Sivitiri (Leggendario Planeswalker)

Dihader, Raccoglitore di Volontà – Dihada (Leggendario Planeswalker)

Jared Carthalion – Jared (leggendario Planeswalker)

Jhoira, Innovatore senza età – Artefice umana (Creatura leggendaria)

Raff, Cavaliere della Cavalcavento – Mago Umano (Creatura Leggendaria)

Sol’Kanar il Corrotto – Demone Elementale (Creatura Leggendaria)

Soul of Windgrace – Cat Avatar (Creatura Leggendaria)

Squee, Dubious Monarch – Goblin Noble (Creatura Leggendaria)

Zur, Eternal Schemer – Mago Umano (Creatura Leggendaria)

L’Uomo Corvo – Mago Umano (Creatura Leggendaria)

Costa di Yavimaya – Terra

Shivan Reef – Terra

Distese dell’Adarkar – Terra

Liliana del Velo – Liliana (Leggendaria Planeswalker)

Shivan Devastator – Dragon Hydra

Jaya, focosa negoziatrice – Jaya (leggendaria Planeswalker)

Tempesta di fuoco temporale – Stregoneria

Dormiente evoluto – Umano

Llanowar Loamspeaker – Druido elfo

Gelsomino Boreale dei Sette – Druido Umano (Creatura Leggendaria)

Tor Wauki il Giovane – Arciere Umano (Creatura Leggendaria)

Ramirez DePietro, Pillager – Pirata Umano (Creatura Leggendaria)

Foresta – Terra base

Montagna – Terra di base

Palude – Terra base

Isola – Terra base

Pianura – Terra di base

Tutto l’elenco delle carte sopra viene fornito per gentile concessione di Magicspoiler. C’è anche un elenco compilato di nomi e opere d’arte su Reddit composto dal video Building Worlds di 22 minuti.

La data di uscita per il Magic The Gathering Dominaria United carte è il 9 settembre.

Questo viene per gentile concessione del funzionario MTG sito web. Puoi preordinare alcuni booster e bundle in questo momento su Amazon.

I prezzi vanno da £ 10 per un pacchetto semplice a £ 260 per un Collector Booster Box con 12 pacchetti. Controlla il sito Web del gioco per ulteriori opzioni di preordine.

