Elenco delle carte Happy Meal Pokemon di McDonald’s e come ottenere agosto 2022

Il Pokemon e la collaborazione di McDonald’s Happy Meal è tornata nell’agosto 2022 con un elenco di carte GCC che i fan possono collezionare.

È un momento emozionante per Pokemon fan. Pokemon Vai è attualmente in fase di ricerca a tempo per il campionato mondiale con codici distribuiti su Twitch.

Dovrai riscattare questi codici direttamente dopo che sono stati condivisi, ma – lontano da Pokemon Vai: puoi visitare il tuo McDonald’s locale per ottenere alcune carte.

Elenco delle carte Pokemon McDonald’s 2022

Di seguito è riportato l’elenco delle carte di Pokemon x McDonald’s Happy Meal agosto 2022:

Stai attento

Chinchou

Cutiefly

Drammatico

Sfarzoso

Gossifluer

ringhiare

Lapras

Lediba

Pikcahu

Pangoro

Rowlet

Sbavare

Tinamo

Vittini

Oltre all’elenco delle carte fornito da PokeBeach, di seguito è riportato tutto ciò che viene fornito in un Happy Meal:

Busta da 4 carte (ogni busta contiene 1 carta foil)

1 foglio di istruzioni

1 moneta

1 girante

1 scatola di carte

Come ottenere

Devi semplicemente acquistare un Happy Meal di McDonald’s per ottenere una delle carte Pokemon TCG offerte.

L’account Twitter ufficiale del GCC Pokemon afferma che “gli allenatori che acquisteranno un Happy Meal fino al 6 settembre riceveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per organizzare un Match Battle con gli amici”. Il tutto viene fornito in una scatola Pikachu deliziosamente carina che vale da sola il prezzo.

L’utente di Twitter PkmnMasterHolly ha fornito un video che mostra tutto ciò che è incluso nella confezione dell’Happy Meal.

