Elenco del cast e dei doppiatori di Man of Medan per il gioco gratuito per PS Plus di luglio 2022

Uomo di Medan è uno dei giochi gratuiti di luglio 2022 per PS Plus e il suo elenco di doppiatori nel cast include un volto da cui molti giocatori riconosceranno X-Men.

È un’esperienza di Supermassive Games, quindi pensa Fino all’alba e più recentemente La cava. È la prima puntata di L’antologia delle immagini oscure che comprende anche Piccola speranza e Casa delle Cenericon il Diavolo in me programmato per essere il prossimo episodio.

Piccola speranza è disponibile anche su PS Plus Extra e Premium, ma Uomo di Medan sarà messo a disposizione degli abbonati Essential.

La cava | Trailer di lancio ufficiale BridTV 10384 La cava | Trailer di lancio ufficiale https://i.ytimg.com/vi/9pm4sA1G5qA/hqdefault.jpg 1029129 1029129 centro 13872

Elenco del cast del gioco Man of Medan

Di seguito è riportato l’elenco del cast dei doppiatori per il Uomo di Medan gioco accanto al loro personaggio:

Shawn Ashmore – Conrad

Ayisha Issa – Fliss

Arielle Palik – Julia

Kareem Tristan Alleyne – Alex

Chris Sandiford – Brad

Pip Torrens – Il curatore

Kwasi Songui – Olson

Chimwemwe Miller – Junior

Sean Colby – Charlie

Adrian Burhop – Joe

Tutto quanto sopra viene per gentile concessione di IMDB. Probabilmente il nome e il volto più riconoscibili è Shawn Ashmore, che i giocatori potrebbero riconoscere come Bobby e Iceman del X-Men film. Era anche nel film dell’orrore Congelato e ha recitato nel videogioco/serie televisiva Rottura quantistica.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro È ora di entrare: Mega Man Battle Network Legacy Collection porta 10 classici portatili su PS4 nel 2023 🖥️ pic.twitter.com/omjqgHj1dO — PlayStation (@PlayStation) 3 luglio 2022

Giochi gratuiti per PS Plus di luglio 2022

I giochi gratuiti di luglio 2022 per PS Plus saranno disponibili il 5 luglio e sono i seguenti:

Uomo di Medan

Crash Bandicoot 4 Era ora

Arcadegeddon

Secondo il PlayStation Blog, tutti i giochi di cui sopra potranno essere richiesti fino al 1° agosto. Mentre gli omaggi Essential sono ordinati, sappi che altri arriveranno per gli abbonati Extra e Premium alla fine di questo mese.

Ciò comprende Randagio che sarà un rilascio del primo giorno il 19 luglio.

In altre notizie, i personaggi di New Genshin Impact Sumeru trapelano: tutti gli elementi e le armi