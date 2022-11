Elenco del cast di Dark Season 3: ogni attore che interpreta ogni personaggio

In questo articolo parleremo di L’enorme cast di Dark. Potrebbe essere difficile tenerne traccia, quindi ecco un breve riferimento a chi ha interpretato qualsiasi iterazione di qualsiasi personaggio.

La stagione 3 di Dark è una delle stagioni più attese di a Serie originale Netflix quest’anno. Il programma tedesco adotta un nuovo approccio al viaggio nel tempo ed è pieno di colpi di scena. È anche il tipo di narrazione che richiede la completa attenzione dello spettatore, poiché tesse una complicata rete di paradossi, legami familiari ed esiti catastrofici. La terza e ultima stagione del programma risolverà tutti gli enigmi senza risposta e svelerà il destino del suo enorme insieme di personaggi.

Dark racconta la storia di Jonas e di un gruppo di famiglie a lui imparentate nella città tedesca di Winden. Sebbene all’inizio non se ne accorga, questi legami sono molto più complicati delle amicizie e dei matrimoni. Quando Mikkel Nielsen, un giovane uomo, scompare, si innesca una catena di eventi che rivelano il passato oscuro e il futuro incerto di Winden. Un giovane Jonas scopre una tecnica per viaggiare nel tempo e apre la porta a segreti che non riesce a cogliere. All’improvviso, passato, presente e futuro si intrecciano, intrappolando le famiglie Winden in un ciclo infinito di paradossi temporali che porta a un evento apocalittico.

La narrazione di Dark inizia nel 2019, ma abbraccia decenni e tempistiche. Il programma viaggia avanti e indietro nel tempo dagli anni ’20 agli anni ’50, mostrando numerose versioni dei suoi protagonisti mentre invecchiano o sono visti più giovani in passato. Tutti, con poche eccezioni, sono apparsi in una linea temporale separata ad un certo punto. La produzione ha dovuto impiegare molti interpreti per ogni personaggio per rappresentare il passare del tempo. Tuttavia, a causa del suo ampio cast, può essere difficile tenere traccia di chi è chi, quindi ecco una guida rapida su chi ha interpretato quale versione di quale personaggio.

Jonas Kahnwald

Louis Hofmann interpreta un giovane Jonas nel 2019. Andreas Pietschmann ne interpreta la versione adulta, che a un certo punto nel futuro diventa un viaggiatore nel tempo.

Dietrich Hollinderbaumer interpreta il vecchio Jonas, noto anche come Adam, un uomo che desidera continuare il ciclo che porterà all’apocalisse.

Mikkel Nielsen/Tiedemann

Mikkel, o Michael, è il padre di Jonas e il figlio di Ulrich e Katharina. Daan Lennard Liebrenz interpreta il personaggio più giovane, scomparso nel 2019. Sebastian Rudolph, invece, interpreta il maturo Mikkel.

Ulrich Nielsen

Adult Ulrich è interpretato da Oliver Masucci nel 2019. Ludger Bokelman è l’attore che interpreta il suo io più giovane nel 1986. Tuttavia, ci sono due Ulrich nei loro anni ’80.

Ulrich è intrappolato nel passato e matura normalmente dopo aver viaggiato indietro nel tempo per localizzare Mikkel. Winfried Glatzeder interpreta la versione precedente, che è ancora bloccata nel 1987.

Claudia Tiedemann

Claudia è una strana donna antica che viaggia nel tempo e si oppone ad Adamo nel 2019. Lisa Kreuzer la interpreta. Ma nel 1986, Julika Jenkins la interpreta come direttrice della centrale nucleare locale. Gwendolyn Göbel appare anche come Claudia da bambina nel 1953.

Noè

Mark Waschke interpreta Noah, o Hanno, sulla quarantina. La versione adolescenziale del prete, interpretata da Max Schimmelpfennig, visse nel 1921 prima che iniziasse a strappare bambini nel tempo.

Marta Nielsen

A differenza della maggior parte degli altri personaggi del programma, Martha è stata interpretata solo da un’attrice: Lisa Vicari.

Caterina Nielsen

Nel 2019, Jördis Triebel interpreta la versione per adulti del personaggio. Mikkel, Magnus e Martha sono i suoi figli. Nele Trebs interpreta Katharina, un’adolescente nel 1986.

Helge Doppler

Tom Philipp interpreta lo sfortunato giovane Helge del 1953. Peter Schneider ritrae Helge da adulto nel 1986, mentre Hermann Beyer ritrae il ragazzo come un uomo anziano nel 2019.

Questo è tutto sui personaggi principali della serie più avvincente “The Dark”

