Elenco del cast dei doppiatori di CoD MW2 2022, inclusi Valeria, Alejandro Vargas e Ghost

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 è stato lanciato l’accesso anticipato ed è stato rivelato l’elenco completo del cast dei doppiatori per il CoD MW2 campagna tra cui Valeria, Alejandro Vargas e Ghost.

Il Call of Duty Modern Warfare 2 La storia del 2022 è ora disponibile per giocare su PlayStation, Xbox e PC. Ricorda che il multiplayer non verrà lanciato fino al 28 ottobre con il gameplay online che sarà disponibile per il precaricamento leggermente prima su PC.

Anche se non vediamo l’ora del lancio del gameplay online, ci stiamo davvero godendo le missioni e la storia cinematografiche per giocatore singolo.

Elenco dei doppiatori CoD MW2 2022

Di seguito è riportato l’elenco del cast dei doppiatori per il Call of Duty Modern Warfare 2 Campagna 2022 inclusa CoD MW2 personaggi Valeria, Ghost e Alejandro Vargas:

Alejandro Vargas – Alain Mesa

Capitano John Price – Barry Sloane

Generale Shepherd – Glenn Morshower

Hassan Zyani – Ibrahim Renno

John ‘Soap’ MacTavish – Neil Ellice

Kate Laswell – Rya Kihlstedt

Kyle “Gaz” Garrick – Elliot Knight

Philip Graves – Warren Kole

Rodolfo Parra – Bayardo De Murguia

Simon “Fantasma” Riley – Samuel Roukin

Valeria Garza – Maria Elisa Camargo

Diego Salgado – Ramon Fernandez

Farah Karim – Claudia Doumit

Nikolai – Stefan Kapicic

Nunez – Ace Marrero

L’elenco del cast sopra riportato viene fornito da IMDB e dai crediti del gioco.

Da dove potresti riconoscere il cast di Call of Duty Modern Warfare 2

Ci sono molti posti in cui potresti riconoscere Call of Duty Modern Warfare 2 Elenco cast 2022 di doppiatori da.

Barry Sloane riprende il ruolo di Capitan Price da CoD MW 2019, ma ha anche recitato in serie televisive Sei, Longmiree Vendetta. Samuel Roukin nel ruolo di Ghost era Snatcher in Harry Potter e i Doni della Morteed è apparso anche come Faulnak in Agenti dello SHIELD.

Nel frattempo, Elliot Knight ha recitato in DC Comics TITANI come Colomba, ed è apparso in gotico americano come Brady Ross. Alain Mesa, nel ruolo di Alejandro Vargas, è apparso in Forza Horizon 5 nei panni di Victor Garcia Hernandez.

Per quanto riguarda l’attrice di Valeria, Maria Carmago, è apparsa in alcuni prodotti live-action come Sweet Obsession e MalaYerba. Dai un’occhiata a IMDB per ulteriori informazioni sull’intero cast.

