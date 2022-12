Elenco dei candidati e dei vincitori dei Game Awards 2022

Dio della guerra Ragnarök ha guidato i The Game Awards 2022 con 10 nomination, seguiti da FromSoftware Anello Elden che era in palio per le sette allo spettacolo di giovedì, ma lo era Anello Elden che se ne è andato con il premio come gioco dell’anno.

I candidati per il gioco dell’anno includevano esclusive PlayStation Dio della guerra Ragnarök, Orizzonte Proibito Ovest, e Randagioinsieme al solo Nintendo Switch Cronache Xenoblade 3e lanci multipiattaforma Anello Elden e Un racconto della peste: Requiem. Tutti i contendenti GOTY sono candidati multipli anche in altre categorie.

Quindi, detto questo, ecco i nominati e i vincitori: in grassetto – per i The Game Awards 2022.

Gioco dell’anno

Un racconto della peste: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Anello Elden (Da Software/Bandai Namco)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Orizzonte Proibito Ovest (Guerrilla Games/SIE)

Randagio (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Cronache Xenoblade 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Miglior regia

Anello Elden (Da Software/Bandai Namco)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Orizzonte Proibito Ovest (Guerrilla Games/SIE)

Immortalità (mezza sirena)

Randagio (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Miglior narrativa

Un racconto della peste: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Anello Elden (Da Software/Bandai Namco)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Orizzonte Proibito Ovest (Guerrilla Games/SIE)

Immortalità (mezza sirena)

Miglior direzione artistica

Anello Elden (Da Software/Bandai Namco)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Orizzonte Proibito Ovest (Guerrilla Games/SIE)

Disprezzo (Software Ebb/Kepler interattivo)

Randagio (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Miglior colonna sonora e musica

Olivier Derivière, Un racconto della peste: Requiem

Tsukasa Saito, Anello Elden

Orso McCreary, Dio della guerra Ragnarök

Due piume, Metallo: Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Cronache Xenoblade 3

Miglior audio

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward/Activision)

Anello Elden (Da Software/Bandai Namco)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Granturismo 7 (Polifonia/SIE)

Orizzonte Proibito Ovest (Guerrilla Games/SIE)

Miglior interpretazione (attore)

Ashley Burch, Orizzonte Proibito Ovest

Charlotte McBurney, Un racconto della peste: Requiem

Giudice Cristoforo, Dio della guerra Ragnarök

Manon Gauge, Immortalità

Soleggiato Suljic, Dio della guerra Ragnarök

Premio Giochi per l’impatto

Un ricordo blu (Chiostri Interattivi/Annapurna)

Mentre cala il crepuscolo (Notte interna/Xbox Game Studios)

Cittadino Dormiente (Salta oltre l’età/Compagno di viaggio)

Endling – L’estinzione è per sempre (Herobeat Studios/HandyGames)

Senno di poi (Squadra con il senno di poi/Annapurna)

Ero un adolescente esocolonista (Giochi del Nord/Finji)

Miglior gioco in corso

Leggende dell’apice (Rigenerazione/EA)

Destino 2 (Bunge)

Fantasia finale 14 (Square Enix)

Fortnite (Giochi epici)

Genshin Impact (HoYover)

Miglior gioco indipendente

Culto dell’Agnello (Massiccio mostro / Devolver digitale)

Bianco al neon (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sciocchezza)

Randagio (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Tunica (TUNIC Team/Finji)

Miglior gioco indipendente di debutto

Bianco al neon (Angel Matrix/Annapurna interattivo)

Norco (Geografia dei robot/Raw Fury)

Randagio (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Tunica (TUNIC Team/Finji)

Sopravvissuti ai vampiri (poncolo)

Miglior supporto comunitario

Leggende dell’apice (Rigenerazione/EA)

Destino 2 (Bunge)

Fantasia finale 14 (Square Enix)

Fortnite (Giochi epici)

Il cielo di nessuno (Ciao Giochi)

Miglior gioco per cellulare

Apex Legends Mobile (Velocità della luce e Quantum/Respawn/EA)

Diablo immortale (Blizzard/NetEase)

Genshin Impact (HoYover)

Scatto Marvel (Seconda Cena Studios/Nuverse)

Torre della fantasia (Hotta Studio/Perfect World/Livello infinito)

Miglior gioco di realtà virtuale/realtà aumentata

Dopo la caduta (Giochi di vertigine)

Tra di noi VR (Schell Games/Inner Sloth)

Bonelab (Livello di stress zero)

Muschio: Libro 2 (poliarco)

Materia Rossa 2 (robot verticale)

Miglior gioco d’azione

Baionetta 3 (Giochi di platino/Nintendo)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward/Activision)

Bianco al neon (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sciocchezza)

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vendetta di Shredder (Giochi Tributo/Dotemu)

Miglior gioco d’azione/avventura

Un racconto della peste: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Orizzonte Proibito Ovest (Guerrilla Games/SIE)

Randagio (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Tunica (TUNIC Team/Finji)

Miglior gioco di ruolo

Anello Elden (Da Software/Bandai Namco)

Vivi una diretta (Square-Enix/Nintendo)

Pokémon Leggende: Arceus (Game Freak/Nintendo/TPCI)

Strategia Triangolare (Artdink/Square Enix)

Cronache Xenoblade 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Miglior gioco di combattimento

Duello DNF (Arc System Works/EIGHTING/NEOPLE/NEXON)

Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R (CyberConnect 2 Co. Ltd/Bandai Namco)

Il re dei combattenti XV (SNK/Plaion)

MultiVersus (Player First Games/Giochi WB)

Sifu (Sciocchezza)

Miglior gioco per famiglie

Kirby e la terra dimenticata (Laboratorio HAL / Nintendo)

Lego Star Wars: La saga di Skywalker (Racconti del viaggiatore/WB Games)

Mario + Rabbids Scintille di Speranza (Ubisoft Milano/Parigi/Ubisoft)

Nintendo Switch Sport (Nintendo EPD/Nintendo)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Miglior gioco di simulazione/strategia

Dune: Guerre delle spezie (Shiro Games/Funcom)

Mario + Rabbids Scintille di Speranza (Ubisoft Milano/Parigi/Ubisoft)

Guerra totale: Warhammer 3 (Assemblaggio creativo/Sega)

Campus a due punti (Two Point Studios/Sega)

Vittoria 3 (Paradox Development Studio/Paradox Interactive)

Miglior sport o gioco di corse

F1 22 (Codemasters/EA Sports)

Fifa 23 (EA Vancouver/Romania/EA Sports)

NBA 2K23 (Concetti visivi/2K Sports)

Granturismo 7 (Polifonia Digitale/SIE)

OlliOlli World (Tiro 7/Divisione Privata)

Miglior gioco multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward/Activision)

MultiVersus (Player First Games/Giochi WB)

Sorveglianza 2 (Bufera di neve)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vendetta di Shredder (Giochi Tributo/Dotemu)

Il gioco più atteso del 2023

Fantasia finale 16 (Square Enix)

Eredità di Hogwarts (Software Avalanche/Giochi WB)

Resident Evil 4 (Capcom)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

The Legend of Zelda: Lacrime del Regno (Nintendo EPD/Nintendo)

Creatore di contenuti dell’anno

Carlo Jacobs

Ludovico

Nibellione

Nobru

QTCenerentola

Miglior adattamento

Arcano: League of Legends (Fortiche/Riot Games/Netflix)

Cyberpunk: Edgerunner (Studio Trigger/CD Projekt, Netflix)

Lo spettacolo di Cuphead! (Studio MDHR/King Features Syndicate/Netflix)

Sonic il riccio 2 (Gruppo Sega Sammy/Paramount Pictures)

Inesplorato (Produzioni PlayStation/Sony Pictures)

Premio per l’innovazione nell’accessibilità

Mentre cala il crepuscolo (Notte interna/Xbox Game Studios)

Dio della guerra Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Ritorna all’isola delle scimmie (Terribile scatola dei giocattoli/Devolver digitale)

L’ultimo di noi parte 1 (Naughty Dog/SI)

La Cava (Giochi supermassicci/2K)

Miglior gioco di eSport

Counter-Strike: offensiva globale (Valvola)

DOTA 2 (Valvola)

League of Legends (Giochi antisommossa)

Lega missilistica (Psyonix)

valoroso (Giochi antisommossa)

Miglior atleta di eSport

Jeong “Chovy” Ji-hoon (Gen.G, League of Legends)

Lee “Faker” Sang-hyeok (T1, League of Legends)

Finn “karrigan” Andersen ( (FaZe Clan – Counter-Strike: offensiva globale)

Oleksandr “s1mple” Kostyliev (Natus Vincere, Counter-Strike: offensiva globale)

Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, valoroso)

Miglior squadra di eSport

DarkZero Esports (Leggende dell’apice)

Clan FaZe (Counter-Strike: offensiva globale)

Gen.G (League of Legends)

Ladri di Los Angeles (Call of Duty)

AD ALTA VOCE (valoroso)

Miglior allenatore di eSport

Andrii “B1ad3” Horodenskyi (Natus Vincere, Counter-Strike: offensiva globale)

Matheus “bzkA” Tarasconi (Forte, valoroso )

Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, valoroso)

Robert “RobbaN” Dahlström (FaZe Clan, Counter-Strike: offensiva globale)

Vai “Punteggio” Dong-bin (Gen.G, League of Legends)

Miglior evento di eSport