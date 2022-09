Elenco completo della colonna sonora di FIFA 23 di oltre 100 brani con Bad Bunny, Gorillaz

FIFA 23 esce molto presto ed EA ha finalmente rivelato l’elenco completo delle colonne sonore di oltre 100 brani con artisti di spicco come Bad Bunny, Gorillaz e molti altri.

C’è molto da aspettarsi con l’ultima puntata di quest’anno di FIFA di EA. La vecchia signora, la Juventus, sta tornando, c’è il debutto della Super League femminile, include i Mondiali del Qatar 2022 e la modalità carriera giocatore ha tante novità.

Scendere in campo per giocare al fianco dei migliori calciatori del mondo è sempre l’aspetto più eccitante, ma il gioco include anche un sacco di belle melodie per rilassarsi mentre si vagano per i menu.

Elenco delle colonne sonore di FIFA 23

Di seguito l’ufficialità FIFA 23 elenco delle colonne sonore:

A-Va bene Blackwave, Abhi il nomade Ahora e Siempre Tutto ciò che voglio Tutti gli alti Acquamarina Danger Mouse & Black Thought (ft. Michael Kiwanuka) piccola regina Bip Dietro il sole Meglio Michael Caflan, Leo Stannard Chiacchiere Inspira Mattoni Nel Muro Non riesco a dormire Scegli una vita Sognare ad occhi aperti Rivolta DC Chiusura discoteca Disturbarli Gardna, MC Spayda, Selecta J-Man Prodezza di cibo per cani. Denzel Curry Non aver paura Sognatore Viaggio DIVERTIMENTO Cadere a pezzi Sentilo Fils de joi Finezza Pozzo del fuoco Primo volo su Marte Ripara la tua faccia Sensazione Proibitaz Sempre più Tavola rotonda completa divertimento Luce verde AC Slater, Bleu Clair, Moksi, Kate Wild Hardware Monty, Visages, PAV4N, Strategia Hayya Hayya (meglio insieme) Trinidad Cardona, Davido, Aisha, FIFA Sound Ciao Alieno Eredità Reggenti, Cartuccia, Strategia Alto livello James BKS ft. The Big Hash Feriscimi Non sto bene sadeyes, Lil Xtra, niente, da nessuna parte Jagna Kize Kuzola Lasciami essere grande Sampa The Great con Angelique Kidjo Decollo Sollevato Aspetto MIA Madan (re) Fatto di oro La mamma restava L’uomo Nennt Mich Forse no Manga Saint Hilare, Jelani Blackman Deve essere amore Tseba ft. Campi elettrici Tecnica delle unghie Non tuo Ossessionato da te Ojitos Lindos Da solo (con The Knocks) Otomo Ounana Papi Ossa Passed Tense (feat. Panda Bear) Restituire Pedi Le persone Terreno di gioco Più carino di te Tirati su Tranquillo sul set Pronto4dem Riso Strappi In Jeans Srotolare Young Franco, Jay Prince, Scrufizzer, Close Counters Corri giù Corri corri Saoko Stagione Sirene Flume con Caroline Polachek scheletro Smthng Così stanco di me Mi dispiace non mi dispiace Sputare fuori dal confine del mondo Sì Sì Sì, con Perfume Genius Bloccato nel mezzo Luce del sole Tenia Razon I mietitori TERRA ZANTA I tempi cambiano Mall Grab, Re doppia E, romanziere Stasera feat. Esdra Koenig TTYN Voodoo Camminando sull’acqua The Knocks ft. Totally Enormous Extinct Voglio restare Cascata Città Bianca Hai fatto abbastanza Zatoichi feat. slowthai 40-16 Costruzione

Tutti i brani di cui sopra provengono tramite Loadout e EA Sports FIFA su Twitter.

Come ascoltare

Puoi ascoltare il FIFA 23 colonna sonora su EASportsAudio Spotify.

Inoltre, la prima volta che potrai ascoltare tutte le canzoni nel gioco è il 27 settembre tramite la versione di prova di EA Play o l’accesso anticipato all’edizione Ultimate. Se stai optando per l’edizione Standard del gioco, dovrai aspettare fino al 30 settembre.

