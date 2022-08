Elenco amici di Warzone non visualizzato o segnalati problemi offline

I giocatori di Warzone stasera stanno lottando per connettersi con gli amici utilizzando i servizi PC Battle Net tramite le funzionalità dell’elenco degli amici del gioco.

I problemi sono iniziati intorno alle 19:00 BST del 25 agosto e hanno impedito ad alcune squadre di Call of Duty di giocare insieme stasera.

E alcuni fan stanno usando mezzi alternativi per giocare in gruppo stasera fino a quando i problemi con Warzone Friends che non si mostrano o appaiono offline non saranno stati risolti.

Elenco amici di Warzone offline / Non visualizzato

I giocatori di Call of Duty segnalano problemi utilizzando l’Elenco amici integrato nel gioco per giocare con i compagni di squadra il 26 agosto.

Un utente riporta i problemi di stasera in questo modo: “Tutti gli amici appaiono offline e non possiamo vederci. Ho provato molte cose senza fortuna. Ho provato a rimuovere gli amici e poi ad aggiungerli. Riavviato il gioco, Internet, PC… Qualcuno ha una soluzione rapida?”

Un altro aggiunge: “Non so se qualcuno l’ha notato, ma puoi ancora vedere i tuoi amici su Cold War. Potrebbe essere d’aiuto se ti unisci lì e poi vai a Warzone dopo. L’ho provato con un amico, ma io sono su Xbox e lui su PC, quindi non ha funzionato”.

Uno dei modi in cui gli amici di Warzone stanno cercando di aggirare il problema è usare Discord per comunicare. Questo può essere fatto collegando il tuo account Battle Net con il tuo account Discord, anche se non è chiaro se questo possa essere utilizzato se hai giocatori console nel tuo gruppo.

Mentre questo problema viene segnalato dai giocatori stasera, il supporto Activision non ha ancora segnalato il problema sulle sue pagine Twitter ufficiali. E non ci sono ancora state notizie dagli sviluppatori Raven Software su cosa potrebbe causare il problema.

Sono previste ulteriori informazioni se il problema con gli elenchi di amici continua in Call of Duty Warzone venerdì 26 agosto 2022.

Di seguito sono riportati alcuni dei problemi noti segnalati da Activision:

Non ho ricevuto gli incentivi per l’acquisto di entrambi i Terminator Bundle – Tutte le piattaformeI giocatori che hanno acquistato entrambi i Terminator Bundle inizieranno a ricevere i loro incentivi all’acquisto – il Target Acquired Weapon Blueprint e il Endoskeleton Skull Charm – all’inizio di settembre.

Non posso usare la mimetica False Prospector – Tutte le piattaforme Stiamo indagando su un problema per cui alcuni giocatori non sono in grado di equipaggiare la mimetica False Prospector Gold.

Il gioco si arresta in modo anomalo quando provo ad avviarlo – Tutte le piattaforme Stiamo esaminando i rapporti secondo cui alcuni giocatori stanno riscontrando arresti anomali del gioco quando il gioco è “Recupero delle informazioni del negozio” o “Recupero delle informazioni del profilo” al lancio.

Ricevo un errore Blizzard all’avvio del gioco – PCPer ulteriori informazioni, fare riferimento al supporto di Battle.net.

BLZBNTBNA00000012

BLZBNTBNA00000015

Ho ricevuto un errore di sviluppo quando ho avviato Warzone: PCStiamo esaminando più errori di sviluppo di PC, inclusi 6034, 6036, 6070, 6066 e 6065.

