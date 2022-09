Elden Ring: The Board Game annunciato, avrà una campagna Kickstarter “presto”

Se ti sentivi come se volessi condividere l’esperienza di Tarnished con i tuoi amici, Steamforged Games ha recentemente annunciato che stanno lavorando a un gioco da tavolo Elden Ring. Sono lo stesso studio dietro gli adattamenti dei giochi da tavolo di Dark Souls e sono noti per trasformare fedeli adattamenti dei videogiochi in divertenti esperienze da tavolo. Una campagna è stata impostata su Kickstarter, ma non è ancora attiva.

Elden Ring è stato rilasciato a febbraio ed è stato ben accolto dalla comunità di gioco, con oltre 16,6 milioni di copie vendute al momento della stesura di questo articolo. Steamforged Games non ha ancora lasciato cadere troppi dettagli, ma hanno menzionato il Re innestato come uno dei boss che puoi combattere. È stata vista anche una miniatura di Margit, il Fell Omen, che sarà probabilmente inclusa anche nel gioco.

Il gioco sarà giocato da uno a quattro giocatori e gli Appannati si faranno strada attraverso le Terre intermedie, visitando luoghi familiari e combattendo nemici estenuanti. Non saranno necessari dadi durante il gioco, anche quando si combattono i nemici. Il combattimento richiederà ai giocatori di adattarsi alla loro situazione e pianificare strategie, sia che si trovino contro boss o nemici normali.

Il gameplay di Elden Ring è simile a Dark Souls, e il gioco da tavolo Dark Souls implica anche imparare dalle tue morti, potenziarti con le anime e ottenere un equipaggiamento migliore. Anche se ci saranno alcune aggiunte che dovrebbero essere studiate (come il combattimento a cavallo), i giocatori probabilmente sceglieranno le loro classi e intraprenderanno un viaggio simile a una normale esperienza da tavolo di Dark Souls.

Puoi iscriverti alle notifiche su Kickstarter per sapere quando la campagna sarà pubblicata, così come altri dettagli sul gioco che verranno forniti man mano che la data di uscita si avvicina.