Elden Ring PvP multiplayer multipiattaforma? Spiegazione del DLC del Colosseo

Il DLC gratuito Elden Ring Colosseum è ora disponibile per giocare e non sono coinvolti multipiattaforma o crossplay, ma ci sono differenze tra le modalità multiplayer PvP.

Elden Ring è uno dei migliori giochi dell’anno ed è uno dei candidati ai Game Awards 2022 per GOTY. Tuttavia, quando si tratta di voto dei fan, è attualmente schiacciato sia da Genshin Impact che da Sonic Frontiers.

Mentre dobbiamo solo aspettare un paio di giorni per vedere se vince l’ambito GOTY, oggi possiamo goderci tutti l’aggiornamento multiplayer di FromSoftware.

Anello Elden | Rimorchio della storia BridTV 7155 Anello Elden | Rimorchio della storia https://i.ytimg.com/vi/K_03kFqWfqs/hqdefault.jpg 918751 918751 centro 13872

Elden Ring è un gioco incrociato?

Elden Ring non è crossplay e quindi non supporta il multiplayer multipiattaforma tra PS4/PS5, Xbox e PC per il DLC PvP Colosseum.

Sebbene non ci sia un gameplay multipiattaforma, una buona notizia è che il gioco è cross-gen. Ciò significa che PS4 può competere con PS5 e lo stesso con Xbox One contro Series X/S.

Il DLC Colosseum gratuito è ora disponibile per il download su console e PC. Inoltre, puoi ancora votare perché il capolavoro di FromSoftware venga incoronato gioco dell’anno ai Game Awards 2022.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro I Colosseo hanno aperto i loro cancelli. Nell’aggiornamento 1.08, i giocatori possono ora impegnarsi in combattimenti nell’arena Giocatore contro Giocatore usando le Effigi di Marika situate in ogni lobby del Colosseo o nella Fortezza della Tavola Rotonda, dopo aver visitato ogni luogo una volta. pic.twitter.com/BFIwOeJQFs — ELDEN RING (@ELDENRING) 7 dicembre 2022

Visualizza tweet

Modalità multiplayer del Colosseo

Di seguito sono elencate tutte le modalità multiplayer del Colosseo per Elden Ring:

United Combat – Colosseo di Limgrave In United Combat, i combattenti saranno divisi in due squadre per combattere in battaglie a tempo con la possibilità di rigenerarsi. Ogni morte e respawn assegna punti agli avversari, regalando la vittoria alla squadra con il punteggio più alto.

Prova di combattimento – Colosseo di Limgrave In Combat Ordeal, ogni Tarnished è per se stesso. I combattenti in questa modalità possono anche rigenerarsi fino a quando il timer non raggiunge lo zero e quello con il maggior numero di punti prevarrà come vincitore.

Modalità Duello – Colosseo Reale Due Tarnished si affrontano in un duello all’ultimo sangue e senza la possibilità di rigenerarsi.



Oltre a tutto quanto sopra, il Caelid Colosseum li presenta tutti con l’abilità aggiuntiva di evocare Spirit Ashes per combattere al fianco dei giocatori.

Dai un’occhiata alla panoramica delle notizie di Bandai Namco per ulteriori informazioni.

Mostra tutto

In altre notizie, Come trovare tutti e quattro i sigilli lunari nei soli di mezzanotte