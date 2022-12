Elden Ring ha vinto il gioco dell’anno ai The Game Awards, ma ha perso il primo posto nella lista dei best seller

Dire che Elden Ring ha avuto un buon anno sarebbe un enorme eufemismo. È diventato uno dei giochi più venduti di tutti i tempi negli Stati Uniti dopo soli quattro mesi sul mercato ed è stato il titolo più venduto del 2022 durante tutto l’anno nella stessa regione, fino ad oggi. Proprio come gli Elden Lord alla fine sono caduti dai loro troni, Elden Ring ha perso il suo primo posto.

A partire da venerdì 9 dicembre, l’elenco dei giochi più venduti del gruppo NPD per il 2022 complessivo ha ora Elden Ring al numero due. Call of Duty: Modern Warfare 2 lo ha superato, essendo stato lanciato proprio alla fine di ottobre. Questo lo ha anche spinto in cima alla lista dei best seller di novembre. Elden Ring non era affatto nella lista di novembre, ma questo dimostra quanto bene abbia venduto fino a questo punto, dal momento che è sceso solo di una posizione. Altri giochi come God of War Ragnarok e Pokémon Scarlet & Violet sono entrati nell’elenco di novembre così come nell’elenco del 2022, anche se nessuno di questi dovrebbe essere particolarmente sorprendente.

Tuttavia, è difficile immaginare che qualcuno in FromSoftware stia effettivamente piangendo il calo nella classifica dei best seller di Elden Ring. Il titolo campione d’incassi ha vinto alla grande ai The Game Awards la sera prima dell’aggiornamento della classifica. Elden Ring ha vinto Game of the Year, il premio più ambito dell’intero spettacolo. Ha vinto anche in altre tre categorie: miglior gioco di ruolo, miglior direzione artistica e miglior direzione del gioco. Mentre accettava i vari premi, il regista Hidetaka Miyazaki si è preso un momento per dire che la prossima volta vuole creare un prodotto ancora migliore. Ciò avviene dopo che in precedenza aveva affermato che non cambierà il modo in cui vengono realizzati i giochi FromSoftware, in termini di meccanica e difficoltà.

Siamo già al corrente di almeno uno dei prossimi titoli di FromSoftware. Armored Core VI: Fires of Rubicon è il prossimo gioco della lunga serie di mech, in arrivo nel 2023.