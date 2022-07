Elden Ring diventa uno dei giochi più venduti di tutti i tempi in America dopo soli quattro mesi

Senza dubbio hai già sentito quanto sia successo di vendita Elden Ring per Bandai Namco. È riuscito a spingere almeno 12 milioni di unità in tutto il mondo entro un mese dal lancio a febbraio ed è rimasto costantemente un best seller nei mesi successivi.

Ora, almeno negli Stati Uniti, Elden Ring ha l’onore di essere uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. Questo è secondo l’analista di NPD Mat Piscatella, che ha analizzato i dati di vendita di videogiochi per giugno all’inizio di oggi su Twitter.

Sebbene la spesa complessiva per hardware e software di gioco sia diminuita dell’11%, Elden Ring è riuscito a essere il gioco più venduto del mese, battendo le nuovissime versioni come Mario Strikers: Battle League e F1 22, e rimane il gioco più venduto del 2022 finora. Anche quattro mesi dopo, Elden Ring sta riuscendo ad attirare nuovi giocatori in massa ed è difficile immaginare che qualsiasi altro gioco (tranne forse Call of Duty di quest’anno) riesca a rovesciarlo.

GIOCHI PREMIUM NPD USA – Elden Ring si colloca tra i primi 10 giochi premium più venduti di tutti i tempi nel mercato statunitense (vendite in dollari). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 15 luglio 2022

Il fatto che ora si trovi tra i primi 10 giochi premium più venduti di tutti i tempi nel mercato statunitense è ancora più impressionante considerando che l’ha realizzato in così poco tempo. Non sappiamo esattamente dove si trovi nella top 10, ma è un’impresa che i fan e gli sviluppatori del gioco celebreranno a prescindere. In un tweet successivo, Piscatella aggiunge che non avrebbe mai previsto quanto successo avrebbe avuto Elden Ring, definendolo “sbalorditivo”.

Con quanto Elden Ring sia un caro critico e commerciale, ottenere un sequel era già una scommessa sicura. Sorprendentemente, Bandai Namco e FromSoftware non hanno ancora annunciato alcun piano DLC per il gioco. Tra la sua popolarità e il modo in cui la serie Dark Souls ha ricevuto espansioni DLC, il DLC Elden Ring è quasi garantito a un certo punto; è solo questione di quando.