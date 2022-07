Elden Ring aumenta la difficoltà, aggiunge nuove meccaniche, ti consente di combattere i boss e altro ancora

La discussione sui livelli di difficoltà nei giochi Souls è in corso. Il travolgente successo di Elden Ring ha ampliato quella conversazione a milioni di giocatori che non avevano mai toccato uno dei titoli notoriamente difficili. Sebbene Elden Ring sia il gioco più accessibile nella recente libreria di FromSoftware, è comunque un’esperienza punitiva per chi non lo sapesse. Per coloro su PC che vogliono aumentare la sfida, la mod Elden Ring Reforged offre molti modi per farlo.

Il documento che elenca tutte le modifiche apportate dalla mod è lungo 61 pagine e tocca ogni elemento PvE del gioco: armi, talismani, magia, guarigione e altro ancora. Alcuni cambiamenti, come l’aumento di dieci volte dei Punti Focus del giocatore, rendono l’uso della magia molto più facile e più disponibile. Altre modifiche, come la regolazione delle hitbox nemiche in modo che siano più precise rispetto all’arma che stanno usando, richiedono di imparare di nuovo dove e quando subirai danni da un attacco.

Uno degli oggetti più grandi del biglietto è l’aggiunta di una modalità di difficoltà Master, che indebolisce il giocatore e infligge più danni a ogni nemico mentre dà ai boss nuovi attacchi, combo e schemi e aumenta la loro aggressività complessiva. Al di fuori della modalità Master, ogni tipo di nemico nel gioco è stato modificato in qualche modo, sia che si tratti delle hitbox, degli effetti di stato che applicano o di altre correzioni.

Se vuoi un po’ più di Sekiro in Elden Ring, Elden Ring Reforged aggiunge la meccanica a Elden Ring, dandoti trenta frame di deflessione attivi, a condizione che tu abbia il momento giusto. Anche da Sekiro c’è un’opzione per combattere i boss tutte le volte che vuoi, sia alla nuova difficoltà che al loro stato di vaniglia. Puoi resuscitare i boss alla Roundtable Hold, quindi tornare nella loro arena nel mondo per affrontarli di nuovo.

Non sarai in grado di giocare a Elden Ring Reforged online, poiché il software EasyAntiCheat lo segnalerà come modifica del gioco e potrebbe vietarti di giocare online con la mod attiva o meno. A condizione che non ti dispiaccia giocare offline, puoi scaricare la mod Elden Ring Reforged su Nexus Mods.