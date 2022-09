Le grandi domande nella mente di tutti in questo momento sono Cyberpunk: Edgerunners anime Livestream Data, ora e come guardarlo.

L’account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 ha annunciato un episodio speciale di “Night City Wire” (chi pensava che l’avremmo scritto?) che approfondirà più in dettaglio l’imminente Cyberpunk: Edgerunners Anime e le prospettive di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk: Edgerunners | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11012 Cyberpunk: Edgerunners | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/OiR_lMNlJko/hqdefault.jpg 1067001 1067001 centro 13872

Cyberpunk: Edgerunner è una miniserie a sé stante di dieci episodi basata sulla narrativa di “Street Kid” del gioco di ruolo a mondo aperto titolare dell’ormai controverso CD Projekt RED.

Proprio come l’introduzione a Cyberpunk 2077, questo Street Kid sceglie di diventare un Edgerunner, un mercenario noto anche come Cyberpunk. Sembra certamente che CD Projekt RED stia tentando una rinascita di Cyberpunk 2077 nella coscienza pubblica positiva.

Servendo come l’ultima offerta di anime di Yoshiki Usa e Masahiko Ôtsuka, non ci sono nemmeno dubbi sulla qualità di Cyberpunk: Edgerunners. Entrambi sono famosi per il loro lavoro “Star Wars: Visioni” e “Piccola accademia delle streghe” anche, che dovrebbe riporre un po’ di fiducia negli infedeli con questo progetto.

Ecco tutti i dettagli che devi sapere su Cyberpunk: Edgerunners Livestream:

Credito immagine: CD Projekt RED / Cyberpunk 2077

Come guardare Cyberpunk: Edgerunners in diretta streaming

Sarà ospitato su Account Twitch di CD Projekt REDs, quindi assicurati di seguire il link e non cercare su YouTube.

Cyberpunk: Edgerunners uscirà il Netflix, il che ha senso visto che si tratta di una produzione interna e funge da contenuto originale. Esistono diversi modi per guardare i contenuti su Netflix, ecco alcuni esempi popolari:

App Netflix per Smart TV

App Amazon FireStick/Fire TV Netflix

App Netflix per iOS/Android

Browser Internet o un’app Netflix dedicata per Mac/Windows

Il flusso a sorpresa di Night City Wire andrà avanti Martedì 6 settembre. La miniserie di dieci episodi arriva in tutto il mondo 13 settembre 2022.

A che ora verrà rilasciato il livestream di Cyberpunk: Edgerunners?

Cadrà a 17:00 CEST (ora centro-orientale)che è 16:00 BST (ora legale britannica) e 11:00 EST (ora solare orientale).

Sebbene ciò non sia stato ufficialmente confermato, i nuovi contenuti normalmente vengono rilasciati su Netflix nei seguenti orari:

Originali Netflix: 00:00 ora del Pacifico

Contenuti con licenza o non originali: 00:00 ora locale.

Dove guardare Cyberpunk: trailer di Edgerunners

Tutti i trailer possono essere trovati sul sito Web ufficiale di Cyberpunk. Ecco l’ultimo trailer di NSFW che dovrebbe dare al pubblico una buona idea dell’ambientazione e del tono.

