Ecco tutti e sei i nuovi esotici in Destiny 2: Season of Plunder

Una nuova Destino 2 stagione significa nuovi Exotics, ma Season of Plunder ha aggiunto una svolta a sorpresa. Oltre ai soliti pezzi di armatura esotica, esotica stagionale e esotica raid, i guardiani che preordinano il Luce Il pass annuale riceverà immediatamente un nuovo fucile automatico esotico. Di solito, Exotics preordinati per l’espansione come Osteo Striga e No Time To Explain non arrivano nel gioco fino al lancio dell’espansione.

Questo aggiornamento stagionale arriva solo poche ore dopo la presentazione ufficiale di Bungie Luce e Stagione del Saccheggio nel 2022 Destino 2 Vetrina.

Ecco i sei nuovi Exotics in Destino 2: Season of Plunder, come ottenerli e i loro vantaggi.

Tomba Delicata – Fucile a fusione ad arco

Immagine: Bungie via Polygon

The Delicate Tomb è nel pass stagionale Exotic per Season of Plunder. I giocatori che possiedono il pass stagionale lo riceveranno immediatamente, ma i giocatori gratuiti possono anche ritirarlo dopo aver raggiunto il livello 35 del pass stagionale.

Il vantaggio esotico di Tomba delicata è La nave del traditore, che gli fa sparare un’ampia diffusione orizzontale quando viene colpito dall’anca. Uccidere i nemici ha la possibilità di generare tracce ioniche, rendendolo un potente esotico da abbinare ad Arc 3.0. Uccidere i Guardiani avversari o potenti nemici garantisce Tracce ioniche.

Il vantaggio intrinseco di Tomba Delicata è Cascata Tempestache conferisce all’arma un buff ogni volta che raccogli Ionic Trace, causando il colpo successivo ai bersagli di Jolt.

Quicksilver Storm – Fucile automatico cinetico

Immagine: Bungie via Polygon

Quicksilver Storm è disponibile solo in Season of Plunder per i giocatori che preordinano il Luce Pass annuale, che costa $ 99,99. Questo pass include tutti i contenuti di Destiny nel 2023, incluso il Luce espansione, tutte e quattro le stagioni, due nuovi dungeon e alcuni cosmetici esclusivi. Se acquisti l’abbonamento annuale, puoi ritirare il tuo Quicksilver Storm a Rahool nella Torre.

Il vantaggio esotico di Quicksilver Storm è Tracciatori di razzi, che provoca più colpi del fucile automatico per generare un micro-razzo homing. Il vantaggio intrinseco dell’arma, Cacciatore di granate, fa sì che i colpi di razzi carichino granate nell’arma. Tenendo premuto il pulsante di ricarica, Quicksilver Storm entra in modalità lanciagranate.

Touch of Malice – Fucile da ricognizione cinetica

Immagine: Bungie via Polygon

Il fucile da ricognizione Touch of Malice al momento non è visibile nella Collezione, quindi è impossibile vederne i vantaggi nel gioco. Proverrà dal raid King’s Fall, proprio come nel Destiny originale.

Tramite Light.gg, i Guardiani possono vedere i nuovi vantaggi di Touch of Malice. Il suo principale vantaggio esotico è Tocco di malizia, che fa sì che i round finali prosciughino la forza vitale dell’utilizzatore in cambio di danni bonus. Il vantaggio intrinseco è Accusato di peronospora, che fa sì che i colpi di precisione prosciughino la forza vitale del nemico e carichino una palla di oscurità, che puoi sparare tramite un’azione alternativa dell’arma. La palla acceca e prende di mira.

Stella solare caduta – Elmo da stregone

Immagine: Bungie via Polygon

Il nuovo casco da stregone Fallen Sunstar proviene dal settore perso in solitario e a rotazione giornaliera.

Il suo vantaggio esotico è Conduttore ionico, che fa sì che le tue tracce ioniche si muovano più velocemente e garantiscano più energia di abilità. Anche gli alleati vicini ottengono energia abilità quando raccogli una traccia ionica.

Usbergo di Gyrfalcon – Cassa da cacciatore

Immagine: Bungie via Polygon

Il nuovo Forziere del cacciatore Gyrfalcon’s Hauberk proviene dal Settore Perduto a rotazione giornaliera in solitario.

Il suo vantaggio esotico è Guardami, sentimi, che ti dà un bonus ai danni dell’arma dopo essere uscito dall’invisibilità. Tu e gli alleati vicini otterrete uno scudo protettivo di riserva e una migliore rigenerazione delle abilità di classe se finite un nemico mentre siete invisibili. Puoi attivare gli scudi di riserva usando la tua abilità di classe.

Tutore per cannone a contatto puntuale – Bracci Titan

Immagine: Bungie via Polygon

Le nuove armi Titan Arms Point-Contact Cannon Brace provengono dal settore perduto in solitario e a rotazione giornaliera.

Il suo vantaggio esotico è Martello degli dei, che fa sì che i bersagli sconfitti dalla tua mischia Thunderclap ripristinino l’energia della mischia. I nemici vicino a te vengono colpiti da un fulmine mentre carichi Thunderclap.